Киево-Печерскую лавру открыли для верующих

Киево-Печерскую лавру в столице снова открыли для посетителей с 25 мая.

Источник: пресс-служба УПЦ (МП) в Facebook

Дословно: "С 25 мая сняты ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры".

Детали: Сообщается, что лавра будет работать в соответствии с теми нормами, которые определены Кабмином. В частности, речь идет об обязательном соблюдении дистанции между верующими во время богослужений.

Что было раньше: 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киево-Печерской лавре уже более 90 подтвержденных случаев СOVID-19, поэтому святыня закрыта на карантин.