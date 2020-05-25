Все разделы
Укр / Рус

Киево-Печерскую лавру открыли для верующих

Понедельник, 25 мая 2020, 12:01

Киево-Печерскую лавру в столице снова открыли для посетителей с 25 мая.

Источник: пресс-служба УПЦ (МП) в Facebook

Дословно: "С 25 мая сняты ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры".

Детали: Сообщается, что лавра будет работать в соответствии с теми нормами, которые определены Кабмином. В частности, речь идет об обязательном соблюдении дистанции между верующими во время богослужений.

Что было раньше: 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киево-Печерской лавре уже более 90 подтвержденных случаев СOVID-19, поэтому святыня закрыта на карантин. 

Украинская правда
Темы: Киевцерковькарантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

После инцидента с изнасилованием расформирован участок полиции на Киевщине

Киевщина ослабит карантин с 26 мая: пустит транспорт

Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу

За воскресенье в Украине было меньше и новых случаев COVID-19, и выздоровевших

Фото, видеоВ Киеве открылось метро

"Стоп реванш": в Днепре возле ОГА хотят установить красно-черный флаг

Все главные новости...
Киев
Количество смертей от коронавируса в Киеве достигло 60 людей
Метро полупустое, на улицах Киева "пробки"
Суд возобновил Кононенко аренду участка в ботаническом саду в Киеве, где строится ТРЦ
Последние новости
12:08
Количество смертей от коронавируса в Киеве достигло 60 людей
12:01
Киево-Печерскую лавру открыли для верующих
11:57
В Украине может появиться аграрное министерство и усиленный промблок — Шмыгаль
11:54
Из плена пиратов освобожден еще один украинец
11:53
Часть России будет голосовать дистанционно за поправки в Конституцию
11:48
видео, фотоFacebook рассказала и показала, как будет выглядеть удаленное рабочее место будущего
11:42
В России загрязнение воздуха побило 5-летний рекорд
11:42
Три фамилии, два гражданства, пять паспортов – у границы с РФ обнаружили нарушителя
11:37
Премьер: Минэкоэнерго будет разделено
11:32
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили на Буковине
Все новости...