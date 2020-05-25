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Нове послаблення карантину з 1 червня: Кличко розповів, що відкриють у Києві

Понеділок, 25 травня 2020, 12:50
Нове послаблення карантину з 1 червня: Кличко розповів, що відкриють у Києві

Із 1 червня в Києві планують розпочати наступний етап послаблення обмежувальних заходів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Із першого червня, за рішенням комісії з надзвичайних ситуаці, плануємо відкрити дитячі садочки, спортивні комплекси, зали, фітнес-центри (окрім басейнів), дитячо-юнацькі спортивні школи, пляжі і зони відпочинку біля водойм.

Також із 1 червня будуть зняті обмеження на відвідування міських кладовищ.

Відновлять роботу заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів".

Деталі: Мер столиці нагадав що з 23 травня столиця розпочала другий етап послаблення обмежень.

Відкрилися магазини площею до 1 000 квадратних метрів. Відновив роботу в звичайному режимі наземний громадський транспорт. Кличко закликав киян користуватися громадським транспортом тільки за нагальної потреби і з дотриманням всіх правил безпеки. 

Також 25 травня в місті відкрили метро, спортивні та дитячі майданчики у парках і скверах та на прибудинкових територіях.

Мер нагадав, що в робочі дні триває обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту на чотирьох в’їздах до Києва - на Житомирському, Бориспільському, Одеському та на Гостомельському шосе. Діє обмеження вранці з 7:00 до  10:00 та ввечері з 17:00 до 20:00.

Українська правда

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Теми: Київкарантин
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