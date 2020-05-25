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Новое ослабление карантина с 1 июня: Кличко рассказал, что откроют в Киеве

Понедельник, 25 мая 2020, 12:50
Новое ослабление карантина с 1 июня: Кличко рассказал, что откроют в Киеве

С 1 июня в Киеве планируют начать следующий этап ослабления ограничительных мер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "С первого июня, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, планируем открыть детские сады, спортивные комплексы, залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов.

Также c 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ.

Возобновят работу учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов".

Детали: Мэр столицы напомнил, что с 23 мая столица начала второй этап ослабления ограничений.

Открылись магазины площадью до 1000 квадратных метров. Возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. Кличко призвал киевлян пользоваться общественным транспортом только по необходимости и с соблюдением всех правил безопасности.

Также 25 мая в городе открыли метро, спортивные и детские площадки в парках и скверах и на придомовых территориях.

Мэр напомнил, что в рабочие дни продолжается ограничения на въезд крупногабаритного транспорта на четырех въездах в Киев - на Житомирском, Бориспольском, Одесском и на Гостомельском шоссе. Действует ограничение утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

Украинская правда

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Темы: Киевкарантин
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