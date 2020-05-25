Все разделы
Укр / Рус

Новое ослабление карантина с 1 июня: Кличко рассказал, что откроют в Киеве

Понедельник, 25 мая 2020, 12:50

С 1 июня в Киеве планируют начать следующий этап ослабления ограничительных мер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "С первого июня, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, планируем открыть детские сады, спортивные комплексы, залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов. Также c 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ. возобновят работу учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов".

Детали: Мэр столицы напомнил, что с 23 мая столица начала второй этап ослабления ограничений.

Открылись магазины площадью до 1000 квадратных метров. Возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. Кличко призвал киевлян пользоваться общественным транспортом только по необходимости и с соблюдением всех правил безопасности.

Также 25 мая в городе открыли метро, спортивные и детские площадки в парках и скверах и на придомовых территориях.

Мэр напомнил, что в рабочие дни продолжается ограничения на въезд крупногабаритного транспорта на четырех въездах в Киев - на Житомирском, Бориспольском, Одесском и на Гостомельском шоссе. Действует ограничение утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

Украинская правда
Темы: Киевкарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

После инцидента с изнасилованием расформирован участок полиции на Киевщине

Киевщина ослабит карантин с 26 мая: пустит транспорт

Говорить о концертах сможем после 22 июня – глава Минздрава

Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу

За воскресенье в Украине было меньше и новых случаев COVID-19, и выздоровевших

Фото, видеоВ Киеве открылось метро

Все главные новости...
Киев
Не делайте из можжевельника слона: Кличко рассказал, когда на Крещатик вернут каштаны
Количество смертей от коронавируса в Киеве достигло 60 людей
Киево-Печерскую лавру открыли для верующих
Последние новости
12:54
В России более 350 тысяч больных COVID-19, 9 тысяч – за последние сутки
12:50
Новое ослабление карантина с 1 июня: Кличко рассказал, что откроют в Киеве
12:26
документАваков создал тайный департамент полиции – ЦПК
12:23
Украину продолжит поливать дождик, на юге будет теплее
12:21
Не делайте из можжевельника слона: Кличко рассказал, когда на Крещатик вернут каштаны
12:14
В Кабмине говорят, что Степанов "ставит себя слишком высоко"
12:08
Количество смертей от коронавируса в Киеве достигло 60 людей
12:01
Киево-Печерскую лавру открыли для верующих
11:57
В Украине может появиться аграрное министерство и усиленный промблок — Шмыгаль
11:54
Из плена пиратов освобожден еще один украинец
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!