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Через 5 днів "Батьківщина" повернулася з ізоляції

Понеділок, 25 травня 2020, 13:18
Через 5 днів Батьківщина повернулася з ізоляції

Фракція "Батьківщина" через менше ніж тиждень від виявлення коронавірусу в одного із депутатів партії повертається до роботи в парламенті, усі тести нардепів - негативні.

Джерело: Facebook-сторінка лідерки об’єднання Юлії Тимошенко, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Самоізоляцію завершено − "Батьківщина" повертається до роботи. ПЛР-тести всіх депутатів фракції, які ми здали після підтвердження COVID-19 у нашого колеги, негативні.

Наша команда відновлює роботу за звичним графіком. Олегу Мейдичу бажаємо якнайшвидшого одужання".

Деталі: За словами Тимошенко, "Батьківщина" показала приклад відповідальної поведінки під час епідемії.

Також заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що незважаючи на хворобу в нардепа партії Юрія Арістова, "Слуга народу" не піде на карантин.

Пряма мова Кравчук: "Фракція не може повністю піти на карантин в силу своєї чисельності. Вже встановлено перелік людей, які спілкувалися з депутатом. 71 особа здала ПЛР-тести, але це не тільки депутати, а й співробітники апарату Верховної Ради. Всі результати негативні. Нових випадків не зафіксовано".

Вона уточнила, що на самоізоляції перебувають люди, які безпосередньо спілкувалися з депутатом.

Кравчук додала, що депутати, які контактували з Арістовим, також планують повторно здати ПЛР-тести в кінці цього тижня.

На поточному тижні депутати працюють з виборцями, а з 2 червня Верховна Рада повинна повернутися до роботи в пленарному режимі.

Нагадаємо: Про те що Мейдич захворів стало відомо 19 травня. До того у Раді перехворіли на коронавірус близько 20 народних обранців.

20 травня заступниця голови ВР нардепка "Батьківщини" Олена Кондратюк з трибуни парламенту заявила, що "Батьківщина" пішла на ізоляцію через коронавірус в одного із нардепів і не повернеться в сесійну залу, доки не отримає результатів тестування всіх парламентарів фракції.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БатьківщинакоронавірусВерховна РадаCovid-2019Тимошенко
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