Через 5 днів "Батьківщина" повернулася з ізоляції

Фракція "Батьківщина" через менше ніж тиждень від виявлення коронавірусу в одного із депутатів партії повертається до роботи в парламенті, усі тести нардепів - негативні.

Джерело: Facebook-сторінка лідерки об’єднання Юлії Тимошенко

Пряма мова: "Самоізоляцію завершено − "Батьківщина" повертається до роботи. ПЛР-тести всіх депутатів фракції, які ми здали після підтвердження COVID-19 у нашого колеги, негативні.

Наша команда відновлює роботу за звичним графіком. Олегу Мейдичу бажаємо якнайшвидшого одужання".

Деталі: За словами Тимошенко, "Батьківщина" показала приклад відповідальної поведінки під час епідемії.

Нагадаємо: Про те що Мейдич захворів стало відомо 19 травня. До того у Раді перехворіли на коронавірус близько 20 народних обранців.

20 травня заступниця голови ВР нардепка "Батьківщини" Олена Кондратюк з трибуни парламенту заявила, що "Батьківщина" пішла на ізоляцію через коронавірус в одного із нардепів і не повернеться в сесійну залу, доки не отримає результатів тестування всіх парламентарів фракції.