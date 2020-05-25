Спустя 5 дней "Батькивщина" вернулась из изоляции

Фракция "Батькивщина" спустя менее недели от обнаружения коронавируса у одного из депутатов партии возвращается к работе в парламенте, все тесты нардепов - отрицательные.

Источник: Facebook-страница лидера объединения Юлии Тимошенко, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Самоизоляция завершена - "Батькивщина" возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, отрицательные.

Наша команда возобновляет работу по обычному графику. Олегу Мейдичу желаем скорейшего выздоровления".

Детали: По словам Тимошенко, "Батькивщина" показала пример ответственного поведения во время эпидемии.

Также заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что несмотря на болезнь в нардепа партии Юрия Аристова, "Слуга народа" не пойдет на карантин.

Прямая речь Кравчук: "Фракция не может полностью пойти на карантин в силу своей численности. Уже установлен перечень людей, которые общались с депутатом. 71 человек сдали ПЦР-тесты, но это не только депутаты, но и сотрудники аппарата Верховной Рады. Все результаты негативные. Новых случаев не зафиксировано".

Она уточнила, что на самоизоляции находятся люди, которые непосредственно общались с депутатом.

Кравчук добавила, что депутаты, которые контактировали с Аристовым, также планируют повторно сдать ПЦР-тесты в конце этой недели.

На текущей неделе депутаты работают с избирателями, а со 2 июня Верховная Рада должна вернуться к работе в пленарном режиме.

Напомним: О том, что Мейдич заболел стало известно 19 мая. До этого в Раде переболели коронавирус около 20 народных избранников.

20 мая заместитель председателя ВР нардеп "Батькивщины" Елена Кондратюк с трибуны парламента заявила, что "Батькивщина" ушла на изоляцию через коронавирус у одного из нардепов и не вернется в сессионный зал, пока не получит результатов тестирования всех парламентариев фракции.