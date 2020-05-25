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Спустя 5 дней "Батькивщина" вернулась из изоляции

Понедельник, 25 мая 2020, 13:18

Фракция "Батькивщина" спустя менее недели от обнаружения коронавируса у одного из депутатов партии возвращается к работе в парламенте, все тесты нардепов - отрицательные.

Источник: Facebook-страница лидера объединения Юлии Тимошенко

Прямая речь: "Самоизоляция завершена - "Батькивщина" возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, отрицательные.

Наша команда возобновляет работу по обычному графику. Олегу Мейдичу желаем скорейшего выздоровления".

Детали: По словам Тимошенко, "Батькивщина" показала пример ответственного поведения во время эпидемии.

Напомним: О том, что Мейдич заболел стало известно 19 мая. До этого в Раде переболели коронавирус около 20 народных избранников.

20 мая заместитель председателя ВР нардеп "Батькивщины" Елена Кондратюк с трибуны парламента заявила, что "Батькивщина" ушла на изоляцию через коронавирус у одного из нардепов и не вернется в сессионный зал, пока не получит результатов тестирования всех парламентариев фракции.

Украинская правда
Темы: БатькивщинакоронавирусВерховная РадаCovid-2019Тимошенко


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