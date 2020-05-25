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Не лише "кадровий голод": Шмигаль пояснив проблему міністерств із в.о.

Понеділок, 25 травня 2020, 13:52

Виконувач обов'язків міністрів освіти й науки, енергетики та захисту навколишнього середовища, культури та інформаційної політики розглядаються як кандидати в міністри.

Джерело: прем'єр-міністр Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На сьогодні заступники міністрів, які виконують обов'язки, роблять це досить ефективно. У них теж є перспективи, ми на них теж дивимося як на кандидатів, які можуть стати міністрами".

Деталі: Водночас, зазначив прем'єр, паралельно йде пошук нових людей.

Пряма мова: "І тут питання не стільки в кадровому голоді – є гідні люди, яких би ми хотіли, але вони зайняті в інших сферах, займаються улюбленою справою і їм важко прийняти рішення. Є люди, які бояться, кажуть: "Я не самогубця, зараз криза, тому не зараз". Це складний процес, ми не хочемо помилятися".

Нагадаємо: Кабінет міністрів призначив в. о. міністра освіти й науки Любомиру Мандзій, т.в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольгу Буславец, т.в.о. міністра культури й інформаційної політики Світлану Фоменко.

Теми: Кабінет міністрівМінкультуриМіносвітиенергетикаекологія


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