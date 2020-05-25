Не только "кадровый голод": Шмыгаль объяснил проблему министерств с и.о.

Исполняющие обязанности министров образовании и науки, энергетики и защиты окружающей среды, культуры и информационной политики рассматриваются как кандидаты в министры.

Источник: премьер-министр Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На сегодняшний день заместители министров, которые исполняют обязанности, делают это достаточно эффективно. У них тоже есть перспективы, мы на них тоже смотрим как на кандидатов, которые могут стать министрами".

Детали: В то же время, отметил премьер, параллельно идет поиск новых людей.

Прямая речь: "И здесь вопрос не столько в кадровом голоде – есть достойные люди, которых бы мы хотели, но они заняты в других сферах, занимаются любимым делом и им трудно принять решение. Есть люди, которые боятся, говорят: "Я не самоубийца, сейчас кризис, поэтому не сейчас". Это сложный процесс, мы не хотим ошибаться".

Напомним: Кабинет министров назначил и. о. министра образования и науки Любомиру Мандзий, врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, врио министра культуры и информационной политики Светлану Фоменко.