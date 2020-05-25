Все разделы
Укр / Рус

Не только "кадровый голод": Шмыгаль объяснил проблему министерств с и.о.

Понедельник, 25 мая 2020, 13:52

Исполняющие обязанности министров образовании и науки, энергетики и защиты окружающей среды, культуры и информационной политики рассматриваются как кандидаты в министры.

Источник: премьер-министр Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На сегодняшний день заместители министров, которые исполняют обязанности, делают это достаточно эффективно. У них тоже есть перспективы, мы на них тоже смотрим как на кандидатов, которые могут стать министрами".

Детали: В то же время, отметил премьер, параллельно идет поиск новых людей.

Прямая речь: "И здесь вопрос не столько в кадровом голоде – есть достойные люди, которых бы мы хотели, но они заняты в других сферах, занимаются любимым делом и им трудно принять решение. Есть люди, которые боятся, говорят: "Я не самоубийца, сейчас кризис, поэтому не сейчас". Это сложный процесс, мы не хотим ошибаться".

Напомним: Кабинет министров назначил и. о. министра образования и науки Любомиру Мандзий, врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, врио министра культуры и информационной политики Светлану Фоменко.

Темы: Кабинет министровМинкультурыМинобразованияэнергетикаэкология


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новое ослабление карантина с 1 июня: Кличко рассказал, что откроют в Киеве

документАваков создал тайный департамент полиции – ЦПК

фото, дополненоИзнасилование и пытки: расформирован участок полиции на Киевщине

Киевщина ослабит карантин с 26 мая: пустит транспорт

Говорить о концертах сможем после 22 июня – глава Минздрава

Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу

Все главные новости...
Кабинет министров
В Кабмине говорят, что Степанов "ставит себя слишком высоко"
В Украине может появиться аграрное министерство и усиленный промблок — Шмыгаль
Премьер: Минэкоэнерго будет разделено
Последние новости
14:06
Искажению результатов тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабцентра
13:52
Не только "кадровый голод": Шмыгаль объяснил проблему министерств с и.о.
13:46
Вступление в силу ряда норм налогового закона 1210 могут перенести
13:44
Экономика Германии впала в рецессию
13:43
Бизнес начинает выходить из карантина: уже работают 69% ресторанов
13:18
Спустя 5 дней "Батькивщина" вернулась из изоляции
13:15
Приватбанк требует пересмотреть дела А-Банка и "Динамо Киев": хочет вернуть 400 млн
13:11
В метро объяснили, почему киевляне не штурмовали подземку
13:06
Черногория объявила себя первой в Европе страной без коронавируса
13:03
Шмыгаль надеется на изменение Конституции в части децентрализации до местных выборов
Все новости...