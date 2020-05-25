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Міст, який обвалився під час пресконференції Зеленського, поки замінять понтонним

Понеділок, 25 травня 2020, 14:44

На місці зруйнованого моста у селі Олексіївка Дніпропетровської області тимчасово облаштовують понтонну переправу.

Джерело: заступник голови Дніпропетровської ОДА Олександр Москаленко в повідомленні Дніпропетровської ОДА

Пряма мова Москаленка: "Поки триватимуть відновлювальні роботи, прийняли рішення змонтувати тимчасову переправу, аби водії не робили значний гак об’їзною дорогою. Зараз поблизу зруйнованого моста готують "дорожню подушку" під майбутній понтонний – відсипають шлак.

Запустити нову переправу планують вже завтра. Будуть встановлені обмеження на вагу вантажівок. Тож звертаємо увагу водіїв на їх обов’язкове дотримання".

Деталі: Понтонний міст має плавучі опори-понтони, які підтримують палубу для руху транспорту та пішоходів. Його встановлюють як тимчасову переправу через водойми – при аварії або під час ремонту постійних мостів.

 
Фото: ДОДА

Передісторія:

  • 20 травня вранці у селі Олексіївка Дніпропетровської області під вантажним автомобілем провалилася в воду секція мосту через затоку Каховського водосховища. Разом з мостом в воду впала задня частина вантажівки. Ніхто не постраждав.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДніпропетровська область


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