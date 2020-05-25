Мост, который рухнул во время пресс-конференции Зеленского, пока заменят понтонным
На месте разрушенного моста в селе Алексеевка Днепропетровской области временно обустраивают понтонную переправу.
Источник: заместитель председателя Днепропетровской ОГА Александр Москаленко в сообщении Днепропетровской ОГА
Прямая речь Москаленко: "Пока будут продолжаться восстановительные работы, приняли решение смонтировать временную переправу, чтобы водители не делали значительный крюк по объездной дороге. Сейчас вблизи разрушенного моста готовят "дорожную подушку" под будущий понтонный - отсыпают шлак.
Запустить новую переправу планируют уже завтра. Будут установлены ограничения на вес грузовиков. Поэтому обращаем внимание водителей на их обязательное соблюдение".
Детали: Понтонный мост имеет плавучие опоры-понтоны, которые поддерживают палубу для движения транспорта и пешеходов. Его устанавливают как временную переправу через водоемы – при аварии или во время ремонта постоянных мостов.
Предыстория:
- 20 мая утром в селе Алексеевка Днепропетровской области под грузовым автомобилем провалился в воду секция моста через залив Каховского водохранилища. Вместе с мостом в воду упала задняя часть грузовика. Никто не пострадал.