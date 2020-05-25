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Мост, который рухнул во время пресс-конференции Зеленского, пока заменят понтонным

Понедельник, 25 мая 2020, 14:44

На месте разрушенного моста в селе Алексеевка Днепропетровской области временно обустраивают понтонную переправу.

Источник: заместитель председателя Днепропетровской ОГА Александр Москаленко в сообщении Днепропетровской ОГА

Прямая речь Москаленко: "Пока будут продолжаться восстановительные работы, приняли решение смонтировать временную переправу, чтобы водители не делали значительный крюк по объездной дороге. Сейчас вблизи разрушенного моста готовят "дорожную подушку" под будущий понтонный - отсыпают шлак.

Запустить новую переправу планируют уже завтра. Будут установлены ограничения на вес грузовиков. Поэтому обращаем внимание водителей на их обязательное соблюдение".

Детали: Понтонный мост имеет плавучие опоры-понтоны, которые поддерживают палубу для движения транспорта и пешеходов. Его устанавливают как временную переправу через водоемы – при аварии или во время ремонта постоянных мостов.

 
Фото: ДОДА

Предыстория:

  • 20 мая утром в селе Алексеевка Днепропетровской области под грузовым автомобилем провалился в воду секция моста через залив Каховского водохранилища. Вместе с мостом в воду упала задняя часть грузовика. Никто не пострадал.

Темы: ЗеленскийДнепропетровская область


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