Офіс Венедіктової зобов’язали відкрити справу про держзраду Медведчука і Ко

Печерський районний суд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо державної зради нардепів "Опозиційної платформи – За життя", які кілька разів зустрічалися з депутатами та президентом Росії.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа від партії "Голос" Соломії Бобровської

Пряма мова: "Печерський районний суд зобов'язав Офіс Генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради.

Сподіваюсь, всі пам'ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи? Ну от, за 24 години очікуємо від ОГП номер провадження".

Деталі: Бобровська додала, що слідча суддя в ухвалі зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину".