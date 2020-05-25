Офіс Венедіктової зобов’язали відкрити справу про держзраду Медведчука і Ко
Печерський районний суд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо державної зради нардепів "Опозиційної платформи – За життя", які кілька разів зустрічалися з депутатами та президентом Росії.
Джерело: Facebook-сторінка нардепа від партії "Голос" Соломії Бобровської
Пряма мова: "Печерський районний суд зобов'язав Офіс Генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради.
Сподіваюсь, всі пам'ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи? Ну от, за 24 години очікуємо від ОГП номер провадження".
Деталі: Бобровська додала, що слідча суддя в ухвалі зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину".
У коментарі УП нардеп повідомила, що провадження стосується поїздки нардепів "ОПЗЖ" в Росію 11 березня 2020 року.
Нагадаємо:
- 11 березня 2020 року лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук поговорив у Москві про "парламентський вимір "нормандського формату" з президентом Росії Володимиром Путіним, який окупував український Крим і веде війну на Донбасі.
- Торік Медведчук також кілька разів літав до Росії на зустріч зі своїм кумом Путіним та іншими російськими чиновниками. Медведчука в поїздках часто супроводжували Вадим Рабінович та Юрій Бойко.
- Зустрічі в РФ постійно транслювали близькі до Медведчука телеканали "112 Україна" та "NewsOne".