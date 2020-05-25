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Офіс Венедіктової зобов’язали відкрити справу про держзраду Медведчука і Ко

Понеділок, 25 травня 2020, 14:56

Печерський районний суд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо державної зради нардепів "Опозиційної платформи – За життя", які кілька разів зустрічалися з депутатами та президентом Росії.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа від партії "Голос" Соломії Бобровської

Пряма мова: "Печерський районний суд зобов'язав Офіс Генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради.

Сподіваюсь, всі пам'ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи? Ну от, за 24 години очікуємо від ОГП номер провадження".

Деталі: Бобровська додала, що слідча суддя в ухвалі зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину".

Українська правда
Теми: МедведчукРосіяОПЗЖПутінОфіс генпрокурора


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