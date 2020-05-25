Офис Венедиктовой обязали открыть дело о госизмене Медведчука и Ко

Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора внести в единый реестр досудебных расследований сведения о государственной измене нардепов "Оппозиционные платформы - За жизнь", которые несколько раз встречались с депутатами и президентом России.

Источник: Facebook-страница нардепа от партии "Голос" Соломии Бобровской

Прямая речь: "Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены.

Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, за 24 часа ожидаем от ОГП номер производства".

Детали: Бобровская добавила, что следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления".

В комментарии УП нардеп сообщила, что производство касается поездки нардепов "ОПЗЖ" в Россию 11 марта 2020 года.

Напомним: