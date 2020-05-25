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Офис Венедиктовой обязали открыть дело о госизмене Медведчука и Ко

Понедельник, 25 мая 2020, 14:56
Офис Венедиктовой обязали открыть дело о госизмене Медведчука и Ко

Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора внести в единый реестр досудебных расследований сведения о государственной измене нардепов "Оппозиционные платформы - За жизнь", которые несколько раз встречались с депутатами и президентом России.

Источник: Facebook-страница нардепа от партии "Голос" Соломии Бобровской

Прямая речь: "Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены.

Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, за 24 часа ожидаем от ОГП номер производства".

Детали: Бобровская добавила, что следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления".

В комментарии УП нардеп сообщила, что производство касается поездки нардепов "ОПЗЖ" в Россию 11 марта 2020 года.

Напомним: 

  • 11 марта 2020 года лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук поговорил в Москве о "парламентском измерении "нормандского формата" с президентом России Владимиром Путиным, который оккупировал украинский Крым и ведет войну на Донбассе.
  • В прошлом году Медведчук также несколько раз летал в Россию на встречу со своим кумом Путиным и другими российскими чиновниками. Медведчука в поездках часто сопровождали Вадим Рабинович и Юрий Бойко.
  • Встречи в РФ постоянно транслировали близкие к Медведчука телеканалы "112 Украина" и "NewsOne".

Украинская правда

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Темы: МедведчукРосcияОПЗЖПутинОфис генпрокурора
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