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Офис Венедиктовой обязали открыть дело о госизмене Медведчука и Ко

Понедельник, 25 мая 2020, 14:56

Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора внести в единый реестр досудебных расследований сведения о государственной измене нардепов "Оппозиционные платформы - За жизнь", которые несколько раз встречались с депутатами и президентом России.

Источник: Facebook-страница нардепа от партии "Голос" Соломии Бобровской

Прямая речь: "Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены.

Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, за 24 часа ожидаем от ОГП номер производства".

Детали: Бобровская добавила, что следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления".

Украинская правда
Темы: МедведчукРосcияОПЗЖПутинОфис генпрокурора


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