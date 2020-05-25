Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зґвалтування у Кагарлику: у відділок поліції направили нове керівництво

Понеділок, 25 травня 2020, 16:02
Зґвалтування у Кагарлику: у відділок поліції направили нове керівництво

Кагарлицьким відділенням поліції на Київщині керуватимуть працівники обласного главку у зв’язку з відстороненням місцевих очільників через причетність двох правоохоронців до побиття та зґвалтування. 

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Керівництво Кагарлицьким відділенням поліції доручено працівникам обласного главку. Таке рішення прийняте після відсторонення керівників підрозділу через встановлення факту причетності двох поліцейських до побиття та зґвалтування".

Деталі: У Кагарлик відрядили співробітників управління карного розшуку, слідчого управління та управління превентивної діяльності на чолі із помічником начальника ГУНП Дмитром Литвином, який виконуватиме обов’язки начальника місцевої поліції.

Повідомляється, що їхнє завдання – організувати роботу та забезпечити належну правоохоронну діяльність в регіоні.

Що було раніше: У місті Кагарлик Київської області розформували відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки.

Голова Нацполіції звільнив правоохоронців, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: