Зґвалтування у Кагарлику: у відділок поліції направили нове керівництво

Кагарлицьким відділенням поліції на Київщині керуватимуть працівники обласного главку у зв’язку з відстороненням місцевих очільників через причетність двох правоохоронців до побиття та зґвалтування.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Керівництво Кагарлицьким відділенням поліції доручено працівникам обласного главку. Таке рішення прийняте після відсторонення керівників підрозділу через встановлення факту причетності двох поліцейських до побиття та зґвалтування".

Деталі: У Кагарлик відрядили співробітників управління карного розшуку, слідчого управління та управління превентивної діяльності на чолі із помічником начальника ГУНП Дмитром Литвином, який виконуватиме обов’язки начальника місцевої поліції.

Повідомляється, що їхнє завдання – організувати роботу та забезпечити належну правоохоронну діяльність в регіоні.

Що було раніше: У місті Кагарлик Київської області розформували відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки.

Голова Нацполіції звільнив правоохоронців, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу.