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Зґвалтування у Кагарлику: у відділок поліції направили нове керівництво

Понеділок, 25 травня 2020, 16:02

Кагарлицьким відділенням поліції на Київщині керуватимуть працівники обласного главку у зв’язку з відстороненням місцевих очільників через причетність двох правоохоронців до побиття та зґвалтування. 

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Керівництво Кагарлицьким відділенням поліції доручено працівникам обласного главку. Таке рішення прийняте після відсторонення керівників підрозділу через встановлення факту причетності двох поліцейських до побиття та зґвалтування".

Деталі: У Кагарлик відрядили співробітників управління карного розшуку, слідчого управління та управління превентивної діяльності на чолі із помічником начальника ГУНП Дмитром Литвином, який виконуватиме обов’язки начальника місцевої поліції.

Повідомляється, що їхнє завдання – організувати роботу та забезпечити належну правоохоронну діяльність в регіоні.

Що було раніше: У місті Кагарлик Київської області розформували відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки.

Голова Нацполіції звільнив правоохоронців, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу. 

Українська правда
Теми: поліціяКиївська область


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