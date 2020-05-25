Изнасилование в Кагарлыке: в отделение полиции направили новое руководство

Кагарлицким отделением полиции Киевской области будут руководить сотрудники областного главного управления в связи с отстранением местных начальников из-за причастности двух правоохранителей к избиению и изнасилованию.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Руководство Кагарлицким отделением полиции поручено сотрудникам областного главка. Такое решение принято после отстранения руководителей подразделения в связи с установлением факта причастности двух полицейских к избиению и изнасилованию".

Детали: В Кагарлык отправили сотрудников управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности во главе с помощником начальника ГУНП Дмитрием Литвиным, который будет исполнять обязанности начальника местной полиции.

Сообщается, что их задача – организовать работу и обеспечить надлежащую правоохранительную деятельность в регионе.

Что было раньше: В городе Кагарлык Киевской области расформировали отделение полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.

Глава Нацполиции уволил правоохранителей, которые подозреваются в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава.