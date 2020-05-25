Росте як під лінійку: В Білорусі плюс майже тисяча хворих на COVID-19

У Білорусі зафіксували протягом неділі 946 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Джерело: Tut.by з посиланням на офіційну інформацію МОЗ Білорусі

Дослівно: "У Білорусі за даними на 25 травня - 37 144 випадки COVID-19. Плюс 946 за останню добу".

Деталі: На 25 травня одужали і виписані 14 тисяч 449 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (плюс 249 за добу).

За весь період поширення інфекції на території країни померли 204 пацієнта (плюс 5 за добу).

Всього з початку спалаху проведено 463 004 тести (12 377 за добу).

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Нагадаємо: За останню добу в Україні COVID-19 діагностували у 259 осіб, 6 хворих на коронавірусну хворобу померли, 126 пацієнтів одужали, ще 477 осіб мають підозру на коронавірус.