Растет как под линейку: В Беларуси плюс почти тысяча больных COVID-19

В Беларуси зафиксировали в течение воскресенья 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Источник: Tut.by со ссылкой на официальную информацию Минздрав Беларуси

Дословно: "В Беларуси по данным на 25 мая - 37144 случаи COVID-19. Плюс 946 за последние сутки".

Детали: На 25 мая выздоровели и выписаны 14 тыс. 449 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 249 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 204 пациента (плюс 5 за сутки).

Всего с начала вспышки проведено 463 004 теста (12 377 за сутки).

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Напомним: За последние сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 259 человек, 6 больных коронавирусной болезни умерли, 126 пациентов выздоровели, еще у 477 человек подозревают коронавирус.