Стало відомо, як Росія контролює ЗМІ в ОРДЛО

Служба безпеки України заявляє, що документує інформаційну агресію в окупованих Донецьку та Луганську, де усі засоби масової інформації, фейкові органи влади та бізнес контролюються ФСБ РФ.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Бойовики вказують журналістам, про що і як саме вони мають писати. Контент в ОРДЛО – це неіснуючі успіхи "республік", приховування корупції та соціальних проблем".

Деталі: Про це СБУ розповів один із екскерівників пропагандистського каналу Горлівки.

Після втечі з окупованої території чоловік прийшов до СБУ і розповів, що на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу за кожним каналом, радіо та видавництвом закріплений свій куратор. Донедавна цими процесами керував Олександр Казаков – ексрадник одного з ватажків бойовиків Олександра Захарченка.

За словами чоловіка, щомісяця усіх керівників ЗМІ та працівників так званого Міністерства інформації збирають на наради, які проводять росіяни. Журналістам наголошують, що про реальну ситуацію в "республіках" писати суворо заборонено. Зокрема, не можна розповідати про закриття шахт, страйки, безгрошів’я, повальну корупцію та беззаконня.

Також, за словами втікача з ОРДЛО, працівників ЗМІ відправляють до Ростова в Донський державний технічний університет, де їх вчать вести інформаційну війну всередині країни.

Від усіх ЗМІ вимагають постійні сюжети про начебто жахливу ситуацію в Україні, а матеріали перед випуском погоджують у "Мінінформі ДНР" куратори з Росії.

В СБУ відзначили, що через постійний пресинг з ОРДЛО масово втікають як посадовці, так і пересічні громадяни. Багато з них звертаються за допомогою до Служби безпеки.

СБУ документує всі свідчення і долучає їх до величезної доказової бази про агресивну війну проти України та злочини окупантів на Донбасі.