Все разделы
Укр / Рус

Стало известно, как Россия контролирует СМИ в ОРДЛО

Понедельник, 25 мая 2020, 17:02

Служба безопасности Украины заявляет, что документирует информационную агрессию в оккупированных Донецке и Луганске, где все средства массовой информации, фейковые органы власти и бизнес контролируются ФСБ РФ.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Боевики указывают журналистам, о чем и как они должны писать. Контент в ОРДЛО – это несуществующие успехи "республик", сокрытие коррупции и социальных проблем".

Детали: Об этом СБУ рассказал один из экс-руководителей пропагандистского канала Горловки.

После бегства из оккупированной территории мужчина пришел в СБУ и рассказал, что на временно неподконтрольных территориях Донбасса за каждым каналом, радио и издательством закреплен свой куратор. До недавнего времени этими процессами руководил Александр Казаков – экс-советник одного из главарей боевиков Александра Захарченко.

По словам мужчины, ежемесячно всех руководителей СМИ и работников так называемого Министерства информации собирают на совещания, которые проводят россияне. Журналистам напоминают, что о реальной ситуации в "республиках" писать строго запрещено. В частности, нельзя рассказывать о закрытии шахт, забастовках, безденежье, повальной коррупции и беззаконии.

Также, по словам беглеца с ОРДЛО, работников СМИ отправляют в Ростов в Донской государственный технический университет, где их учат вести информационную войну внутри страны.

От всех СМИ требуют постоянные сюжеты о якобы ужасной ситуации в Украине, а материалы перед выпуском согласовывают в "Мининформе ДНР" кураторы из России.

В СБУ отметили, что из-за постоянного прессинга с ОРДЛО массово бегут как должностные лица, так и рядовые граждане. Многие из них обращаются за помощью в Службу безопасности.

СБУ документирует все показания и приобщает их к огромной доказательной базе об агрессивной войне против Украины и преступлениях оккупантов на Донбассе.

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛОСМИпропаганда


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Днепре возобновило работу метро

Офис Венедиктовой обязали открыть дело о госизмене Медведчука и Ко

Искажению результатов тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабцентра

Новое ослабление карантина с 1 июня: Кличко рассказал, что откроют в Киеве

документАваков создал тайный департамент полиции – ЦПК

фото, дополненоИзнасилование и пытки: расформирован участок полиции на Киевщине

Все главные новости...
СБУ
Злоумышленники продали "биодобавок от коронавируса" на $1 млн – СБУ
Билецкий просит СБУ и Минюст расследовать деятельность ОПЗЖ
Баканов заявил, что иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области
Последние новости
17:03
Оккупанты Крыма предъявили обвинение владельцу телеканала ATR
17:02
Стало известно, как Россия контролирует СМИ в ОРДЛО
16:58
Дело Шеремета: адвокат подозреваемой Кузменко попросил отвода судьи
16:39
Средняя розничная цена автогаза приближается к 10 гривням за литр
16:38
В Польше впервые за время эпидемии - ни одного умершего за сутки
16:30
Ивано-Франковщина. В областном онкоцентре коронавирусом заболели 11 медиков
16:20
В Киевском метрополитене рассказали об убытках за время карантина
16:11
Как дома: платные "апартаменты" открылись в Черниговском СИЗО
16:10
видеоСуд разрешил ФГИ сменить руководство "Центрэнерго", позже офис Фонда "заминировали"
16:03
Растет как под линейку: В Беларуси плюс почти тысяча больных COVID-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!