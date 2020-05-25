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Стало известно, как Россия контролирует СМИ в ОРДЛО

Понедельник, 25 мая 2020, 17:02
Стало известно, как Россия контролирует СМИ в ОРДЛО

Служба безопасности Украины заявляет, что документирует информационную агрессию в оккупированных Донецке и Луганске, где все средства массовой информации, фейковые органы власти и бизнес контролируются ФСБ РФ.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Боевики указывают журналистам, о чем и как они должны писать. Контент в ОРДЛО – это несуществующие успехи "республик", сокрытие коррупции и социальных проблем".

Детали: Об этом СБУ рассказал один из экс-руководителей пропагандистского канала Горловки.

После бегства из оккупированной территории мужчина пришел в СБУ и рассказал, что на временно неподконтрольных территориях Донбасса за каждым каналом, радио и издательством закреплен свой куратор. До недавнего времени этими процессами руководил Александр Казаков – экс-советник одного из главарей боевиков Александра Захарченко.

По словам мужчины, ежемесячно всех руководителей СМИ и работников так называемого Министерства информации собирают на совещания, которые проводят россияне. Журналистам напоминают, что о реальной ситуации в "республиках" писать строго запрещено. В частности, нельзя рассказывать о закрытии шахт, забастовках, безденежье, повальной коррупции и беззаконии.

Также, по словам беглеца с ОРДЛО, работников СМИ отправляют в Ростов в Донской государственный технический университет, где их учат вести информационную войну внутри страны.

От всех СМИ требуют постоянные сюжеты о якобы ужасной ситуации в Украине, а материалы перед выпуском согласовывают в "Мининформе ДНР" кураторы из России.

В СБУ отметили, что из-за постоянного прессинга с ОРДЛО массово бегут как должностные лица, так и рядовые граждане. Многие из них обращаются за помощью в Службу безопасности.

СБУ документирует все показания и приобщает их к огромной доказательной базе об агрессивной войне против Украины и преступлениях оккупантов на Донбассе.

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛОСМИпропаганда
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