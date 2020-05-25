Правоохоронці назвали імена підозрюваних поліцейських, які у місті Кагарлик Київської області побили та зґвалтували затриману жінку.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах, "Київ оперативний"

Деталі: Джерела зазначили, що підозрюваних звати Сергій Суліма та Микола Кузів.

У фейсбук-спільноті показали фото цих поліцейських.

Що було раніше: 25 травня у місті Кагарлик Київської області розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки.