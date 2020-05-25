Згвалтування у відділку: стали відомі імена підозрюваних поліцейських
Понеділок, 25 травня 2020, 17:16
Правоохоронці назвали імена підозрюваних поліцейських, які у місті Кагарлик Київської області побили та зґвалтували затриману жінку.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах, "Київ оперативний"
Деталі: Джерела зазначили, що підозрюваних звати Сергій Сулима та Микола Кузів.
У фейсбук-спільноті показали фото цих поліцейських.
Що було раніше: 25 травня у місті Кагарлик Київської області розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки.
Українська правда