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Згвалтування у відділку: стали відомі іменя підозрюваних поліцейських

Понеділок, 25 травня 2020, 17:16

Правоохоронці назвали імена підозрюваних поліцейських, які у місті Кагарлик Київської області побили та зґвалтували затриману жінку.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах, "Київ оперативний"

Деталі: Джерела зазначили, що підозрюваних звати Сергій Суліма та Микола Кузів.

У фейсбук-спільноті показали фото цих поліцейських.

Що було раніше: 25 травня у місті Кагарлик Київської області розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки.

Українська правда
Теми: Київська областьполіція


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