Все разделы
Укр / Рус

Изнасилование в отделении: стали известны имена подозреваемых полицейских

Понедельник, 25 мая 2020, 17:16

Правоохранители назвали имена подозреваемых полицейских, которые в городе Кагарлык Киевской области избили и изнасиловали задержанную женщину.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, "Киев оперативный"

Детали: Источники отметили, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив.

В фейсбук-сообществе показали фото этих полицейских.

Что было раньше: 25 мая в городе Кагарлык Киевской области расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.

Украинская правда
Темы: Киевская областьполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Днепре возобновило работу метро

Офис Венедиктовой обязали открыть дело о госизмене Медведчука и Ко

Искажению результатов тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабцентра

Новое ослабление карантина с 1 июня: Кличко рассказал, что откроют в Киеве

документАваков создал тайный департамент полиции – ЦПК

фото, дополненоИзнасилование и пытки: расформирован участок полиции на Киевщине

Все главные новости...
Киевская область
Изнасилование в Кагарлыке: в отделение полиции направили новое руководство
На Киевщине зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии и трех больницах
Изнасилование и пытки: расформирован участок полиции на Киевщине
Последние новости
17:18
Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции
17:16
фотоИзнасилование в отделении: стали известны имена подозреваемых полицейских
17:15
Участник переговоров рассказал о несогласованном вопросе в меморандуме о "зеленом" тарифе
17:03
Оккупанты Крыма предъявили обвинение владельцу телеканала ATR
17:03
Части Киева "дали" горячую воду после плановых отключений
17:02
Стало известно, как Россия контролирует СМИ в ОРДЛО
17:00
"Дизельгейт": Volkswagen выплатит компенсации, владельцы авто могут их вернуть
16:58
Дело Шеремета: адвокат подозреваемой Кузменко попросил отвода судьи
16:39
Средняя розничная цена автогаза приближается к 10 гривням за литр
16:38
В Польше впервые за время эпидемии - ни одного умершего за сутки
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!