Изнасилование в отделении: стали известны имена подозреваемых полицейских

Правоохранители назвали имена подозреваемых полицейских, которые в городе Кагарлык Киевской области избили и изнасиловали задержанную женщину.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, "Киев оперативный"

Детали: Источники отметили, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив.

В фейсбук-сообществе показали фото этих полицейских.

Что было раньше: 25 мая в городе Кагарлык Киевской области расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.