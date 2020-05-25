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Изнасилование в отделении: стали известны имена подозреваемых полицейских

Понедельник, 25 мая 2020, 17:16
Изнасилование в отделении: стали известны имена подозреваемых полицейских

Правоохранители назвали имена подозреваемых полицейских, которые в городе Кагарлык Киевской области избили и изнасиловали задержанную женщину.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, "Киев оперативный"

Детали: Источники отметили, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив.

В фейсбук-сообществе показали фото этих полицейских.

Что было раньше: 25 мая в городе Кагарлык Киевской области расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьполиция
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