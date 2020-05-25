Изнасилование в отделении: стали известны имена подозреваемых полицейских
Понедельник, 25 мая 2020, 17:16
Правоохранители назвали имена подозреваемых полицейских, которые в городе Кагарлык Киевской области избили и изнасиловали задержанную женщину.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, "Киев оперативный"
Детали: Источники отметили, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив.
В фейсбук-сообществе показали фото этих полицейских.
Что было раньше: 25 мая в городе Кагарлык Киевской области расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.
Украинская правда