Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС

25 травня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши зокрема і міномети калібру 120 мм.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник випустив декілька мін 120-го калібру по бійцях поблизу Пісків.

Поруч з Мар’їнкою ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а у районі Павлополя в ранковий час агресор з різних напрямків здійснив дві збройні провокації, використовуючи при цьому ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння бойової машини піхоти.

Також тричі під ворожі обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї потрапили українські військові неподалік Богданівки, а з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів противник обстріляв опорні пункти неподалік Тарамчука.