Боевики 8 раз обстреляли позиции ООС

25 мая вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том числе и минометы калибра 120 мм.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил несколько мин 120-го калибра по бойцам вблизи Песков.

Рядом с Марьинкой враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в районе Павлополя в утренние часы агрессор по различным направлениям совершил две вооруженные провокации, используя при этом ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты.

Также трижды под вражеские обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские военные неподалеку Богдановки, а из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов противник обстрелял опорные пункты неподалеку Тарамчука.