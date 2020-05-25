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Боевики 8 раз обстреляли позиции ООС

Понедельник, 25 мая 2020, 18:01

25 мая вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том числе и минометы калибра 120 мм.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил несколько мин 120-го калибра по бойцам вблизи Песков.

Рядом с Марьинкой враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в районе Павлополя в утренние часы агрессор по различным направлениям совершил две вооруженные провокации, используя при этом ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты.

Также трижды под вражеские обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские военные неподалеку Богдановки, а из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов противник обстрелял опорные пункты неподалеку Тарамчука.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действияоккупацияДонбасс


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