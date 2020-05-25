У Києві вже цього тижня запрацюють продовольчі ярмарки
30 і 31 травня в Києві відбудуться сільськогосподарські ярмарки, проведення яких заборонили на час карантину.
Джерело: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА
Деталі: Під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції. В КМДА також нагадали адреси, за якими відбудуться ярмарки.
30 травня (субота):
Голосіївському районі – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4-10;
Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту "Лівобережний");
Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Солом’янський район – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
31 травня (неділя):
Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Передісторія:
21 травня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про послаблення з 25 травня карнатнинних заходів у столиці.
Зокрема з 25 травня відкриються промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.