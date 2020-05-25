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У Києві вже цього тижня запрацюють продовольчі ярмарки

Понеділок, 25 травня 2020, 18:48

30 і 31 травня в Києві відбудуться сільськогосподарські ярмарки, проведення яких заборонили на час карантину.

Джерело: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Деталі: Під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції. В КМДА також нагадали адреси, за якими відбудуться ярмарки.

30 травня (субота):

Голосіївському районі – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4-10;

Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);

Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту "Лівобережний");

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янський район – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

31 травня (неділя):

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Передісторія:  

21 травня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про послаблення з 25 травня карнатнинних заходів у столиці.

Зокрема з 25 травня відкриються промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.

Теми: Київкарантин


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