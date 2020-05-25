В Киеве уже на этой неделе начнут работать продовольственные ярмарки
30 и 31 мая в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки, проведение которых запретили на время карантина.
Источник: Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА
Детали: Во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и социальной дистанции. В КГГА также напомнили адреса, по которым пройдут ярмарки.
30 мая (суббота):
Голосеевском районе - ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;
Деснянском районе - ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера)
Днепровском районе - ул. Всеволода Нестайко (наряду почтамта "Левобережный");
Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5;
Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;
Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
Соломенский район - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского)
Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
31 мая (воскресенье):
Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)
Печерском районе - ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.
Предыстория:
- 21 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ослаблении с 25 мая карнатнинних мероприятий в столице.
- В частности, с 25 мая откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.