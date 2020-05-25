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В Киеве уже на этой неделе начнут работать продовольственные ярмарки

Понедельник, 25 мая 2020, 18:48

30 и 31 мая в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки, проведение которых запретили на время карантина.

Источник: Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА

Детали: Во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и социальной дистанции. В КГГА также напомнили адреса, по которым пройдут ярмарки.

30 мая (суббота):

Голосеевском районе - ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;

Деснянском районе - ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера)

Днепровском районе - ул. Всеволода Нестайко (наряду почтамта "Левобережный");

Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5;

Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;

Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

Соломенский район - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского)

Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

31 мая (воскресенье):

Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)

Печерском районе - ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Предыстория:

  • 21 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ослаблении с 25 мая карнатнинних мероприятий в столице.
  • В частности, с 25 мая откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

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Темы: Киевкарантин
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