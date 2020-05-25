Дощ у Києві значно посилиться, І рівень небезпечності
Понеділок, 25 травня 2020, 19:23
У Києві ввечері 25 травня до 21 години дощ стане значним, що спричинить І рівень небезпечності.
Джерело: повідомлення КМДА з посиланням на дані Гідрометцентру
Дослівно: "До 21:00 25 травня дощ досягне критерію значний (І рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: В "Київавтодорі" повідомили, що готові ліквідовувати наслідки негоди 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.
Передісторія:
У понеділок синоптики повідомили, що найближчої доби територія України, як і раніше залишиться в прохолодній і вологій повітряній масі в зоні впливу атмосферних фронтів.
Українська правда