Дощ у Києві значно посилиться, І рівень небезпечності

У Києві ввечері 25 травня до 21 години дощ стане значним, що спричинить І рівень небезпечності.

Джерело: повідомлення КМДА з посиланням на дані Гідрометцентру

Дослівно: "До 21:00 25 травня дощ досягне критерію значний (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: В "Київавтодорі" повідомили, що готові ліквідовувати наслідки негоди 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Передісторія:

У понеділок синоптики повідомили, що найближчої доби територія України, як і раніше залишиться в прохолодній і вологій повітряній масі в зоні впливу атмосферних фронтів.