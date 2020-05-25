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Дощ у Києві значно посилиться, І рівень небезпечності

Понеділок, 25 травня 2020, 19:23
Дощ у Києві значно посилиться, І рівень небезпечності

У Києві ввечері 25 травня до 21 години дощ стане значним, що спричинить І рівень небезпечності.

Джерело: повідомлення КМДА з посиланням на дані Гідрометцентру

Дослівно: "До 21:00 25 травня дощ досягне критерію значний (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: В "Київавтодорі" повідомили, що готові ліквідовувати наслідки негоди 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Передісторія:

У понеділок синоптики повідомили, що найближчої доби територія України, як і раніше залишиться в прохолодній і вологій повітряній масі в зоні впливу атмосферних фронтів.

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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