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Дождь в Киеве усилится, І уровень опасности

Понедельник, 25 мая 2020, 19:23

В Киеве вечером 25 мая до 21:00 дождь станет значительным, что создаст І уровень опасности.

Источник: сообщение КГГА со ссылкой на данные Гидрометцентра

Дословно: "До 21:00 25 мая дождь достигнет критерия значительный (I уровень опасности, желтый)".

Детали: В "Киевавтодоре" сообщили, что готовы ликвидировать последствия непогоды 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

Предыстория:

В понедельник синоптики сообщили, что в ближайшие сутки территория Украины по-прежнему останется в прохладной и влажной воздушной массе в зоне влияния атмосферных фронтов.

Украинская правда
Темы: погодаКиев


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