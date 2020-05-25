Дождь в Киеве усилится, І уровень опасности
Понедельник, 25 мая 2020, 19:23
В Киеве вечером 25 мая до 21:00 дождь станет значительным, что создаст І уровень опасности.
Источник: сообщение КГГА со ссылкой на данные Гидрометцентра
Дословно: "До 21:00 25 мая дождь достигнет критерия значительный (I уровень опасности, желтый)".
Детали: В "Киевавтодоре" сообщили, что готовы ликвидировать последствия непогоды 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.
Предыстория:
В понедельник синоптики сообщили, что в ближайшие сутки территория Украины по-прежнему останется в прохладной и влажной воздушной массе в зоне влияния атмосферных фронтов.
Украинская правда