В Олександрівській лікарні Києва сталась пожежа, 15 людей евакуювали

В Олександрівській лікарні Києва, де лікують хворих на COVID-19, загорілася підсобка на 6 поверсі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook

Дослівно: "25 травня о 18:56 було ліквідовано пожежу у підсобному приміщені в 6 корпусі на 6 поверсі в Олександрійській клінічній лікарні на вул. Шовковичній 39/1.

Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС виведено на свіже повітря 15 осіб".

Деталі: Вказується, що вогнем пошкоджено електричний щит та вхідні двері у підсобне приміщення на площі 2 кв.м.

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