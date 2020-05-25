В Олександрівській лікарні Києва сталась пожежа, 15 людей евакуювали
Понеділок, 25 травня 2020, 19:53
В Олександрівській лікарні Києва, де лікують хворих на COVID-19, загорілася підсобка на 6 поверсі.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook
Дослівно: "25 травня о 18:56 було ліквідовано пожежу у підсобному приміщені в 6 корпусі на 6 поверсі в Олександрійській клінічній лікарні на вул. Шовковичній 39/1.
Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС виведено на свіже повітря 15 осіб".
Деталі: Вказується, що вогнем пошкоджено електричний щит та вхідні двері у підсобне приміщення на площі 2 кв.м.
Передісторія:
- 8 квітня о 21:40 до поліції зателефонував невідомий та сказав про те, що в одному з корпусів Олександрівської лікарні закладено вибухівку. Пізніше інформація не підтвердилася.
- В Олександрівській лікарні перебувають і інфекційні хворі, зокрема, люди з діагностованою коронавірусною хворобою COVID-19.