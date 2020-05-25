В Александровской больнице Киева загорелась подсобка, 15 человек эвакуировали

В Александровской больнице Киева, где лечат больных COVID-19, загорелась подсобка на 6 этаже.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook

Дословно: "25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александрийской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1.

Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ДСНС выведены на свежий воздух 15 человек".

Детали: Указывается, что огнем повреждены электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв.м.

Предыстория: