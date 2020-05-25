Все разделы
Укр / Рус

В Александровской больнице Киева загорелась подсобка, 15 человек эвакуировали

Понедельник, 25 мая 2020, 19:53

В Александровской больнице Киева, где лечат больных COVID-19, загорелась подсобка на 6 этаже.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook

Дословно: "25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александрийской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1.

Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ДСНС выведены на свежий воздух 15 человек".

Детали: Указывается, что огнем повреждены электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв.м.

Предыстория:

  • 8 апреля в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов Александровской больницы заложена взрывчатка. Позже информация не подтвердилась.
  • В Александровской больнице находятся и инфекционные больные, в частности, люди с диагностированной коронавирусной болезнью COVID-19.

Темы: Киевчрезвычайное происшествиепожар


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоИзнасилование в отделении: стали известны имена подозреваемых полицейских

В Днепре возобновило работу метро

Офис Венедиктовой обязали открыть дело о госизмене Медведчука и Ко

Искажению результатов тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабцентра

Новое ослабление карантина с 1 июня: Кличко рассказал, что откроют в Киеве

документАваков создал тайный департамент полиции – ЦПК

Все главные новости...
Киев
Дождь в Киеве усилится, І уровень опасности
В Киеве уже на этой неделе начнут работать продовольственные ярмарки
Части Киева "дали" горячую воду после плановых отключений
Последние новости
19:53
В Александровской больнице Киева загорелась подсобка, 15 человек эвакуировали
19:27
Цены на нефть растут на фоне признаков сокращения добычи в США
19:25
НАБУ проверяет закупку правительством защитных костюмов по завышенным ценам – Reuters
19:23
Дождь в Киеве усилится, І уровень опасности
19:11
Украинские предприятия за I квартал получили в 5 раз большие убытки, чем в 2019 году
19:08
Глава Минздрава Литвы: карантин предложим продлить с началом лета
19:00
Roshen судится в ЕС с российской компанией из-за этикетки для конфет "Ромашка"
18:48
адресаВ Киеве уже на этой неделе начнут работать продовольственные ярмарки
18:17
Brussels Airlines объявила о возобновлении рейсов с 15 июня
18:09
Адаптативный карантин: рекомендации Центра общественного здоровья, МОЗа и американских специалистов
Все новости...