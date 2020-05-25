В Александровской больнице Киева загорелась подсобка, 15 человек эвакуировали
Понедельник, 25 мая 2020, 19:53
В Александровской больнице Киева, где лечат больных COVID-19, загорелась подсобка на 6 этаже.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook
Дословно: "25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александрийской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1.
Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ДСНС выведены на свежий воздух 15 человек".
Детали: Указывается, что огнем повреждены электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв.м.
Предыстория:
- 8 апреля в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов Александровской больницы заложена взрывчатка. Позже информация не подтвердилась.
- В Александровской больнице находятся и инфекционные больные, в частности, люди с диагностированной коронавирусной болезнью COVID-19.