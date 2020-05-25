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Медведчук задекларував мільйони прибутків, антикварні книги та сотні ікон

Понеділок, 25 травня 2020, 20:14

Лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, який є кумом президента РФ Володимира Путіна, задекларував мільйони готівкою і майже 20 земельних ділянок.

Джерело: декларація політика

Деталі: На банківських рахунках Медведчука лежать 853 тис. Євро, 1 млн 219 тис. Грн і 23 тис. Рублів. Готівкою він задекларував 210 тис. доларів.

У Марченко в банках зберігається понад 4,1 млн євро. Готівкою у дружини Медведчука є майже 2 млн євро.

Згідно з декларацією, глава ОПЗЖ володіє земельною ділянкою в Києві площею понад 61 тис кв. м, а також земельною ділянкою площею 800 кв. м. Також Медведчук є власником двох житлових будинків.

У власності Марченко знаходяться земельні ділянки в селі Юрів Київської області, загальна площа яких становить майже мільйон кв. м. Також дружина Медведчука володіє 10 земельними ділянками в столиці загальною площею майже 6 тис кв. м. Вона є власницею будинку в Києві, площа якого дорівнює 1173 кв. м.

Сім'я володіє такими антикварними книгами:

  • фрагмент Біблії Гутенберга, 1455 рік;
  • рукописне Євангеліє, XV століття;
  • Тріодь Пісна, 1555 рік;
  • Заблудовський Євангеліє, 1569 рік;
  • Апостол Івана Федорова, 1574 рік;
  • Венеціанський буквар, 1575 рік;
  • Віленське Євангеліє, 1575 рік;
  • Євангеліє Учительне, 1580 рік;
  • Граматика М. Смотрицького 1648 рік;
  • Вчення і хитрість ратного ладу 1648 рік;
  • Укладення Олексія Михайловича 1649 рік;
  • Опис України Боплана 1660 рік;
  • Синопсис І. Гізеля 1680 рік;
  • Колекція з 48 книг XVII століття;
  • 12 книг XVIII століття, серед яких перше видання "Енеїди" Івана Котляревського 1798 роки;
  • колекція з 1040 книг XVIII століття;
  • Слово о полку Ігоревім 1800 роки;
  • колекція з 3811 книг XIX століття;
  • колекція з майже 3 тисяч книг XX століття.

Крім того, в декларації вказано, що Оксані Марченко і Віктору Медведчуку належать картини і ікони, зокрема:

  • колекція з 110 картин російських художників;
  • колекція з 80 картин українських художників кінця XIX - першої половини XX століття;
  • колекція з 201 картини "закарпатських майстрів живопису";
  • колекція з 115 картин сучасного живопису;
  • колекція з 24 картин європейського живопису;
  • дві ікони XVII століття;
  • колекція з 115 ікон XVIII-XIX століть;
  • колекція з 110 ікон початку XIX - кінця XX століття.

Згідно з декларацією, у Медведчука є 23 наручних годинники і сім пар запонок з дорогоцінним камінням.

Власницею ще 22 наручних годинників є його дружина.

Глава ОПЗЖ володіє вісьмома авто, а Марченко - 11.

Українська правда
Теми: МедведчукОПЗЖдекларації


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