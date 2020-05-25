Медведчук задекларував мільйони прибутків, антикварні книги та сотні ікон

Лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, який є кумом президента РФ Володимира Путіна, задекларував мільйони готівкою і майже 20 земельних ділянок.

Джерело: декларація політика

Деталі: На банківських рахунках Медведчука лежать 853 тис. Євро, 1 млн 219 тис. Грн і 23 тис. Рублів. Готівкою він задекларував 210 тис. доларів.

У Марченко в банках зберігається понад 4,1 млн євро. Готівкою у дружини Медведчука є майже 2 млн євро.

Згідно з декларацією, глава ОПЗЖ володіє земельною ділянкою в Києві площею понад 61 тис кв. м, а також земельною ділянкою площею 800 кв. м. Також Медведчук є власником двох житлових будинків.

У власності Марченко знаходяться земельні ділянки в селі Юрів Київської області, загальна площа яких становить майже мільйон кв. м. Також дружина Медведчука володіє 10 земельними ділянками в столиці загальною площею майже 6 тис кв. м. Вона є власницею будинку в Києві, площа якого дорівнює 1173 кв. м.

Сім'я володіє такими антикварними книгами:

фрагмент Біблії Гутенберга, 1455 рік;

рукописне Євангеліє, XV століття;

Тріодь Пісна, 1555 рік;

Заблудовський Євангеліє, 1569 рік;

Апостол Івана Федорова, 1574 рік;

Венеціанський буквар, 1575 рік;

Віленське Євангеліє, 1575 рік;

Євангеліє Учительне, 1580 рік;

Граматика М. Смотрицького 1648 рік;

Вчення і хитрість ратного ладу 1648 рік;

Укладення Олексія Михайловича 1649 рік;

Опис України Боплана 1660 рік;

Синопсис І. Гізеля 1680 рік;

Колекція з 48 книг XVII століття;

12 книг XVIII століття, серед яких перше видання "Енеїди" Івана Котляревського 1798 роки;

колекція з 1040 книг XVIII століття;

Слово о полку Ігоревім 1800 роки;

колекція з 3811 книг XIX століття;

колекція з майже 3 тисяч книг XX століття.

Крім того, в декларації вказано, що Оксані Марченко і Віктору Медведчуку належать картини і ікони, зокрема:

колекція з 110 картин російських художників;

колекція з 80 картин українських художників кінця XIX - першої половини XX століття;

колекція з 201 картини "закарпатських майстрів живопису";

колекція з 115 картин сучасного живопису;

колекція з 24 картин європейського живопису;

дві ікони XVII століття;

колекція з 115 ікон XVIII-XIX століть;

колекція з 110 ікон початку XIX - кінця XX століття.

Згідно з декларацією, у Медведчука є 23 наручних годинники і сім пар запонок з дорогоцінним камінням.

Власницею ще 22 наручних годинників є його дружина.

Глава ОПЗЖ володіє вісьмома авто, а Марченко - 11.