Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук задекларировал миллионы прибыли, антикварные книги и сотни икон

Понедельник, 25 мая 2020, 20:14
Медведчук задекларировал миллионы прибыли, антикварные книги и сотни икон

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина, задекларировал миллионы наличкой и почти 20 земельных участков.

Источник:  декларация политика

Детали: На банковских счетах Медведчука лежат 853 тыс. евро, 1 млн 219 тыс. грн и 23 тыс. рублей. Наличными он задекларировал 210 тыс. долларов. 

У Марченко в банках хранятся более 4,1 млн евро. Наличными у жены Медведчука есть почти 2 млн евро. 

Согласно декларации, глава ОПЗЖ владеет земельным участком в Киеве площадью более 61 тыс кв. м, а также земельным участком площадью 800 кв. м. Также Медведчук является владельцем двух жилых домов.

В собственности Марченко находятся земельные участки в селе Юров Макаровского района Киевской области, общая площадь которых составляет почти миллион кв. м. Также жена Медведчука владеет 10 земельными участками в столице общей площадью почти 6 тыс кв. м. Она является владелицей дома в Киеве, площадь которого равна 1173 кв. м.

Семья владеет такими антикварными книгами: 

  • фрагмент Библии Гутенберга, 1455 год; 
  • рукописное Евангелие, XV века; 
  • Триодь Постная, 1555 год; 
  • Заблудовское Евангелие, 1569 год; 
  • Апостол Ивана Федорова, 1574 год; 
  • Венецианский букварь, 1575 год; 
  • Виленское Евангелие, 1575 год; 
  • Евангелие Учительное, 1580 год; 
  • Грамматика М. Смотрицкого 1648 год; 
  • Учение и хитрость ратного строя 1648 год; 
  • Уложение Алексея Михайловича 1649 год; 
  • Описание Украины Боплана 1660 год; 
  • Синопсис И. Гизеля 1680 год; 
  • Коллекция из 48 книг XVII века; 
  • 12 книг XVIII века, среди которых первое издание Энеиды Ивана Котляревского 1798 года; 
  • коллекция из 1040 книг XVIII века; 
  • Слово о полку Игоревом 1800 года; 
  • коллекция из 3811 книг XIX века; 
  • коллекция из почти 3 тысяч книг XX века. 

Кроме того, в декларации указано, что Оксане Марченко и Виктору Медведчуку принадлежат картины и иконы, в частности: 

  • коллекция из 110 картин русских художников; 
  • коллекция из 80 картин украинских художников конца XIX - первой половины XX века; 
  • коллекция из 201 картины "закарпатских мастеров живописи"; 
  • коллекция из 115 картин современной живописи; 
  • коллекция из 24 картин европейской живописи; 
  • две иконы XVII века; 
  • коллекция из 115 икон XVIII-XIX веков; 
  • коллекция из 110 икон начала XIX - конца XX века. 

Согласно декларации, у Медведчука есть 23 наручных часов и семь пар запонок з драгоценными камнями. 

Владелицей еще 22 наручных часов является его жена.

Глава ОПЗЖ владеет восемью авто, а Марченко – 11. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукОПЗЖдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Медведчук
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью
Последние новости
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
Все новости...
Реклама: