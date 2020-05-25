Медведчук задекларировал миллионы прибыли, антикварные книги и сотни икон

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина, задекларировал миллионы наличкой и почти 20 земельных участков.

Источник: декларация политика

Детали: На банковских счетах Медведчука лежат 853 тыс. евро, 1 млн 219 тыс. грн и 23 тыс. рублей. Наличными он задекларировал 210 тыс. долларов.

У Марченко в банках хранятся более 4,1 млн евро. Наличными у жены Медведчука есть почти 2 млн евро.

Согласно декларации, глава ОПЗЖ владеет земельным участком в Киеве площадью более 61 тыс кв. м, а также земельным участком площадью 800 кв. м. Также Медведчук является владельцем двух жилых домов.

В собственности Марченко находятся земельные участки в селе Юров Макаровского района Киевской области, общая площадь которых составляет почти миллион кв. м. Также жена Медведчука владеет 10 земельными участками в столице общей площадью почти 6 тыс кв. м. Она является владелицей дома в Киеве, площадь которого равна 1173 кв. м.

Семья владеет такими антикварными книгами:

фрагмент Библии Гутенберга, 1455 год;

рукописное Евангелие, XV века;

Триодь Постная, 1555 год;

Заблудовское Евангелие, 1569 год;

Апостол Ивана Федорова, 1574 год;

Венецианский букварь, 1575 год;

Виленское Евангелие, 1575 год;

Евангелие Учительное, 1580 год;

Грамматика М. Смотрицкого 1648 год;

Учение и хитрость ратного строя 1648 год;

Уложение Алексея Михайловича 1649 год;

Описание Украины Боплана 1660 год;

Синопсис И. Гизеля 1680 год;

Коллекция из 48 книг XVII века;

12 книг XVIII века, среди которых первое издание Энеиды Ивана Котляревского 1798 года;

коллекция из 1040 книг XVIII века;

Слово о полку Игоревом 1800 года;

коллекция из 3811 книг XIX века;

коллекция из почти 3 тысяч книг XX века.

Кроме того, в декларации указано, что Оксане Марченко и Виктору Медведчуку принадлежат картины и иконы, в частности:

коллекция из 110 картин русских художников;

коллекция из 80 картин украинских художников конца XIX - первой половины XX века;

коллекция из 201 картины "закарпатских мастеров живописи";

коллекция из 115 картин современной живописи;

коллекция из 24 картин европейской живописи;

две иконы XVII века;

коллекция из 115 икон XVIII-XIX веков;

коллекция из 110 икон начала XIX - конца XX века.

Согласно декларации, у Медведчука есть 23 наручных часов и семь пар запонок з драгоценными камнями.

Владелицей еще 22 наручных часов является его жена.

Глава ОПЗЖ владеет восемью авто, а Марченко – 11.