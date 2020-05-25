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Справа Шеремета: під Офісом Зеленського вимагали звільнити підозрюваних

Понеділок, 25 травня 2020, 20:42

Біля Офісу президента влаштували акцію протесту з вимогою звільнити і зняти всі обвинувачення з підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко.

Джерело: hromadske

Деталі: Десятки людей прийшли до ОП, деякі були з плакатами на підтримку фігурантів справи та з вимогою звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони скандували "Де справедливість?!". У мітингу зокрема взяли участь батьки та чоловік Юлії Кузьменко.

Учасники акції сподіваються, що президент Володимир Зеленський почує їх і діятиме "у відповідності до закону та Конституції".

Відновлення політичної справедливості у справі Шеремета активісти вважають саме політичною відповідальністю Зеленського, бо він був присутнім на брифінгу МВС, коли вперше оголосили про підозрюваних.

Серед присутніх біля будівлі ОПУ помітили Сергія Стерненка, Євгена Карася та інших активістів.

 

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Передісторія: 22 травня поліція повідомила, що завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Теми: Справа ШереметаОфіс президентаактивісти


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