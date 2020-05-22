Справа Шеремета: слідство щодо ймовірних виконавців завершене

Поліція завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Джерело: коментар "Українські правді" Тараса Безпалого, адвоката підозрюваної Юлії Кузьменко

Пряма мова: "Зараз повідомляють про завершення досудового розслідування. Сьогодні винесли постанову, матеріали відносно Кузьменко, Антоненко, Дугарь виділили в нове провадження і зразу оголосили про завершення досудового розслідування".

Деталі: У справі троє підозрюваних: музикант Андрій Антоненко, лікарка Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь.

Станом на 16:15 адвокат Кузьменко зазначив, що заходить в ізолятор тимчасового тримання до підзахисної, де йому мають вручити відповідні документи. Деталі щодо завершення слідства пообіцяв надати згодом.

Адвокат іншої підозрюваної, Яни Дугарь, також підтвердив УП, що найближчим часом їм мають повідомити про завершення розслідування.

Крім того, 22 травня не відбулось судове засідання щодо запобіжного заходу Кузьменко. Захист просив скасувати її арешт, однак суд перенесли на 27 травня. Причина – не з'явились прокурори, не доставили підозрювану, не забезпечили зв'язок з нею.

"Українська правда" намагається отримати коментар Нацполіції щодо завершення слідства.

Що було раніше: 21 травня усім трьом підозрюваним у вбивстві змінили підозри – тепер слідство називає організаторами злочину "невстановлених осіб".

Журналісти-розслідувачі "Слідство.інфо" повідомляли, що, за їхніми даними, слідчі отримали наказ "згори" – завершувати розслідування – і найближчим часом мають це зробити.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

Cлідство заявляло, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який спочатку також фігурував як організатор.

Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета