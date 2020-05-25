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Дело Шеремета: под Офисом Зеленского требовали освободить подозреваемых

Понедельник, 25 мая 2020, 20:42

У Офиса президента устроили акцию протеста с требованием освободить и снять все обвинения с подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.

Источник: hromadske

Детали: Десятки людей пришли к ОП, некоторые были с плакатами в поддержку фигурантов дела и с требованием уволить министра внутренних дел Арсена Авакова. Они, в частности, скандировали "Где справедливость?!". В митинге приняли участие родители и муж Юлии Кузьменко.

Участники акции надеются, что президент Владимир Зеленский услышит их и будет действовать "в соответствии с законом и Конституцией".

Восстановление политической справедливости в деле Шеремета активисты считают именно политической ответственностью Зеленского, потому что он присутствовал на брифинге МВД, когда впервые объявили о подозреваемых.

Среди собравшихся у здания ОПУ заметили Сергея Стерненко, Евгения Карася и других активистов.

 

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Предыстория: 22 мая полиция сообщила, что завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Темы: Дело ШереметаОфис президентаактивисты


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