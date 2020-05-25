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Степанов запевняє, що 71 тисяча "скандальних" захисних костюмів вже розвозяться у лікарні

Понеділок, 25 травня 2020, 23:11
Степанов запевняє, що 71 тисяча скандальних захисних костюмів вже розвозяться у лікарні

Голова Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов запевняє, що дорогі захисні костюми вже розвозяться по українських лікарнях.

Джерело: Степанов, нардеп "Голосу" Ольга Стефанишина в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова Степанова: "Ці костюми вже постачаються в лікарні. Вони всі приїхали, тобто, кількість костюмів, яка була закуплена МОЗ, трішки більше, ніж 71 тисяча, постачаються зараз до лікарень. Є підписаний мій наказ щодо розподілу, яким чином будуть відбуватися ці розподіли. Він (наказ – ред.), звичайно, є на сайті охорони здоров’я, він не може там не бути".

Деталі: Стефанишина нагадала міністрові, що він тиждень тому запевняв, що костюми вже поставляються. Тим часом нардепи "Голосу" перевірили на митниці – захисні костюми не поставляються в Україну в повному обсязі. Також нардеп наголошує, що наказу на сайті міністерства станом на ранок 25 травня не було.

Передісторія: 25 травня ЗМІ повідомляли, що НАБУ проводить розслідування тендеру на закупівлю 71 тисячі захисних костюмів для медиків після того, як Кабмін вперше порушив власні правила закупівель в сфері охорони здоров’я.

Читайте також: Костюми для лікарів на 40% дорожче, або Як у новому МОЗі на пандемії заробляють

Як "золоті" захисні костюми для медиків від МОЗу "розчинилися" в Китаї

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗепідемія
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