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Степанов уверяет, что 71 тысяча "скандальных" защитных костюмов уже развозятся в больницы

Понедельник, 25 мая 2020, 23:11
Степанов уверяет, что 71 тысяча скандальных защитных костюмов уже развозятся в больницы

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов уверяет, что дорогие защитные костюмы уже развозятся по украинским больницам.

Источник: Степанов, нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина в эфире "Свобода слова"

Прямая речь Степанова: "Эти костюмы уже поставляются в больницы. Они все приехали, то есть, количество костюмов, которая была закуплена МЗ, чуть больше, чем 71 тысяча, поставляются сейчас в больницы. Есть подписанный мой приказ о распределении, каким образом будут происходить эти распределения. Он (приказ - ред.), конечно же, есть на сайте здравоохранения, он не может там не быть".

Детали: Стефанишина напомнила министру, что он неделю назад уверял, что костюмы уже поставляются. Между тем нардепы "Голоса" проверили на таможне – защитные костюмы не поставляются в Украину в полном объеме. Также нардеп отмечает, что приказа на сайте министерства по состоянию на утро 25 мая не было.

Предыстория: 25 мая СМИ сообщали, что НАБУ проводит расследование тендера на закупку 71 000 защитных костюмов для медиков после того, как Кабмин впервые нарушил собственные правила закупок в сфере здравоохранения.

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Украинская правда

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Темы: коронавирусМинздравэпидемия
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