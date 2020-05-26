На Буковині вперше за кілька днів виявили менше 20 випадків COVID-19

25 травня у Чернівецькій області підтвердили 18 випадків зараження коронавірусом. Усього в області зафіксували 3101 випадок інфікування.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "На Буковині сьогодні, 25 травня, офіційно підтверджено ще 18 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив майже 300 нових зразків.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3101 особу".

Деталі: Зазначається, що 9% мешканців області заразились коронавірусом за кордоном, ще 71% – вдома. Також 20% хворих не змогли назвати, де саме вони підхопили COVID-19.

"Таким чином, кожен 5 буковинець підхопив вірус випадково, у невідомих умовах", – стверджує голова ОДА,

Окрім того, близько 9 тисяч людей мають статус контактних осіб та змушені залишатись на самоізоляції.

Епідеміологи вважають, що пікове зростання захворюваності на коронавірус припало на період із 27 квітня до 3 травня. Проте після цього ситуація стабілізувалась. Нині область перебуває на так званому плато показників.

"Якщо така тенденція збережеться і надалі, число недужих в області піде на спад", – сказав Осачук.

Водночас 24 травня в області підтвердили 55 нових випадків коронавірусу, 23 травня – 63 випадки, 22 травня – 59 випадків, 21 травня – 63 випадки.

Що передувало: За останню добу в Україні COVID-19 діагностували у 259 осіб, 6 хворих на коронавірусну хворобу померли, 126 пацієнтів одужали, ще 477 осіб мають підозру на коронавірус.