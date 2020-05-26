Усі розділи
Укр / Рус

На Буковині вперше за кілька днів виявили менше 20 випадків COVID-19

Вівторок, 26 травня 2020, 01:01

25 травня у Чернівецькій області підтвердили 18 випадків зараження коронавірусом. Усього в області зафіксували 3101 випадок інфікування. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "На Буковині сьогодні, 25 травня, офіційно підтверджено ще 18 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив майже 300 нових зразків.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3101 особу".

Деталі: Зазначається, що 9% мешканців області заразились коронавірусом за кордоном, ще 71% – вдома. Також 20% хворих не змогли назвати, де саме вони підхопили COVID-19. 

"Таким чином, кожен 5 буковинець підхопив вірус випадково, у невідомих умовах", – стверджує голова ОДА, 

Окрім того, близько 9 тисяч людей мають статус контактних осіб та змушені залишатись на самоізоляції. 

Епідеміологи вважають, що пікове зростання захворюваності на коронавірус припало на період із 27 квітня до 3 травня. Проте після цього ситуація стабілізувалась. Нині область перебуває на так званому плато показників. 

"Якщо така тенденція збережеться і надалі, число недужих в області піде на спад", – сказав Осачук. 

Водночас 24 травня в області підтвердили 55 нових випадків коронавірусу, 23 травня – 63 випадки, 22 травня – 59 випадків, 21 травня – 63 випадки. 

Що передувало: За останню добу в Україні COVID-19 діагностували у 259 осіб, 6 хворих на коронавірусну хворобу померли, 126 пацієнтів одужали, ще 477 осіб мають підозру на коронавірус.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У ВООЗ очікують нового піку коронавірусу будь-якої хвилини

Справа Шеремета: Суд продовжив арешт підозрюваного Антоненка ще на 2 місяці

фотоЗгвалтування у відділку: стали відомі імена підозрюваних поліцейських

У Дніпрі відновили роботу метро

Офіс Венедіктової зобов’язали відкрити справу про держзраду Медведчука і Ко

фотоСпотворення результатів тестів на COVID-19: у Дніпрі звільнили керівника лабцентру

Усі головні новини...
Чернівецька область
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили на Буковині
Буковина залишається в епіцентрі коронавірусу: за день 55 випадків
Минулої доби на Буковині – більше 60 нових заражень Covid-19
Останні новини
01:35
У Херсонській області на коронавірус хворіють 26 осіб
01:01
На Буковині вперше за кілька днів виявили менше 20 випадків COVID-19
00:19
ФотоПричиною пожежі в Олександрівській лікарні Києва став підпал – головлікар
23:56
У МОЗ нарахували понад 4 тисячі заражених COVID-19 медиків
23:38
Справа Шеремета: Дугарь призначили заставу у 168 тисяч та електронний браслет
23:29
документРозмова Порошенка з Байденом: ДБР відкрило справу через прослушку
23:11
Степанов запевняє, що 71 тисяча "скандальних" захисних костюмів вже розвозяться у лікарні
22:39
Новини економіки: поділ міністерства, збитки підприємств, "Центренерго"
22:21
У ВООЗ очікують нового піку коронавірусу будь-якої хвилини
21:57
Новини 25 травня: Поліцейське свавілля, відкриття метро
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!