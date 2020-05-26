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На Буковине впервые за несколько дней обнаружили менее 20 случаев COVID-19

Вторник, 26 мая 2020, 01:01
На Буковине впервые за несколько дней обнаружили менее 20 случаев COVID-19

25 мая в Черновицкой области подтвердили 18 случаев заражения коронавирусом. Всего в области зафиксировали 3101 случай инфицирования.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "На Буковине сегодня, 25 мая, официально подтверждено еще 18 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал почти 300 новых образцов.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3101 человека".

Детали: Отмечается, что 9% жителей области заразились коронавирусом за рубежом, еще 71% – дома. Также 20% больных не смогли назвать, где именно они подхватили COVID-19.

"Таким образом, каждый 5 буковинец подхватил вирус случайно, в неизвестных условиях", – утверждает председатель ОГА,

Кроме того, около 9 тысяч человек имеют статус контактных лиц и вынуждены оставаться на самоизоляции.

Эпидемиологи считают, что пиковый рост заболеваемости коронавирусом пришлось на период с 27 апреля по 3 мая. Однако после этого ситуация стабилизировалась. Сейчас область находится на так называемом плато показателей.

"Если такая тенденция сохранится и в дальнейшем, число больных в области пойдет на спад", – сказал Осачук.

В то же время 24 мая в области подтвердили 55 новых случаев коронавируса, 23 мая – 63 случая, 22 мая – 59 случаев, 21 мая – 63 случая.

Что предшествовало: За последние сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 259 человек, 6 больных коронавирусной болезнью умерли, 126 пациентов выздоровели, еще у 477 человек подозревают коронавирус.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирус
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