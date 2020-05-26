Все разделы
Укр / Рус

На Буковине впервые за несколько дней обнаружили менее 20 случаев COVID-19

Вторник, 26 мая 2020, 01:01

25 мая в Черновицкой области подтвердили 18 случаев заражения коронавирусом. Всего в области зафиксировали 3101 случай инфицирования.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "На Буковине сегодня, 25 мая, официально подтверждено еще 18 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал почти 300 новых образцов.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3101 человека".

Детали: Отмечается, что 9% жителей области заразились коронавирусом за рубежом, еще 71% – дома. Также 20% больных не смогли назвать, где именно они подхватили COVID-19.

"Таким образом, каждый 5 буковинец подхватил вирус случайно, в неизвестных условиях", – утверждает председатель ОГА,

Кроме того, около 9 тысяч человек имеют статус контактных лиц и вынуждены оставаться на самоизоляции.

Эпидемиологи считают, что пиковый рост заболеваемости коронавирусом пришлось на период с 27 апреля по 3 мая. Однако после этого ситуация стабилизировалась. Сейчас область находится на так называемом плато показателей.

"Если такая тенденция сохранится и в дальнейшем, число больных в области пойдет на спад", – сказал Осачук.

В то же время 24 мая в области подтвердили 55 новых случаев коронавируса, 23 мая – 63 случая, 22 мая – 59 случаев, 21 мая – 63 случая.

Что предшествовало: За последние сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 259 человек, 6 больных коронавирусной болезнью умерли, 126 пациентов выздоровели, еще у 477 человек подозревают коронавирус.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В ВОЗ ожидают новый пик коронавируса в любую минуту

Дело Шеремета: Суд продлил арест подозреваемого Антоненко еще на 2 месяца

фотоИзнасилование в отделении: стали известны имена подозреваемых полицейских

В Днепре возобновило работу метро

Офис Венедиктовой обязали открыть дело о госизмене Медведчука и Ко

Искажению результатов тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабцентра

Все главные новости...
Черновицкая область
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили на Буковине
Буковина остается в эпицентре коронавируса: за день 55 случаев
За прошедшие сутки на Буковине – более 60 новых заражений Covid-19
Последние новости
01:01
На Буковине впервые за несколько дней обнаружили менее 20 случаев COVID-19
00:19
ФотоПричиной пожара в Александровской больнице стал поджог – главврач
23:56
В Минздраве насчитали более 4 тысяч зараженных COVID-19 медиков
23:38
Дело Шеремета: Дугарь назначили залог в 168 тысяч и электронный браслет
23:29
документРазговор Порошенко с Байденом: ГБР открыло дело из-за прослушки
23:11
Степанов уверяет, что 71 тысяча "скандальных" защитных костюмов уже развозятся в больницы
22:39
Новости экономики: раздел министерства, убытки предприятий, "Центрэнерго"
22:21
В ВОЗ ожидают новый пик коронавируса в любую минуту
21:57
Новости 25 мая: Полицейский произвол, открытие метро
21:46
Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении авиарейсов и туризма
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!