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У Херсонській області на коронавірус хворіють 26 осіб

Вівторок, 26 травня 2020, 01:35
У Херсонській області на коронавірус хворіють 26 осіб

На Херсонщині активними залишаються 26 випадків коронавірусу, одужали вже 149 хворих.

Джерело: голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у Facebook

Деталі: Водночас 25 травня в області не виявили нових випадків зараження. Цього ж дня вилікували ще 3 людини. 

"За останню добу проведено 214 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу і жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19 у Херсонській області не зафіксовано", – заявив голова ОДА. 

Окрім того, на Херсонщині від коронавірусу померли 2 людини. 

Що передувало: За останню добу в Україні COVID-19 діагностували у 259 осіб, 6 хворих на коронавірусну хворобу померли, 126 пацієнтів одужали, ще 477 осіб мають підозру на коронавірус.

Українська правда

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Теми: Херсонська областькоронавірус
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