Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Херсонской области коронавирусом болеют 26 человек

Вторник, 26 мая 2020, 01:35
В Херсонской области коронавирусом болеют 26 человек

На Херсонщине активными остаются 26 случаев коронавируса, выздоровели уже 149 больных, умерли 2 человека. 

Источник: председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook

Детали: В то же время 25 мая в области не обнаружили новых случаев заражения. В этот же день вылечили еще 3 человека.

"За последние сутки проведено 214 ПЦР-исследований на выявление коронавируса и ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано", – заявил председатель ОГА.

Что предшествовало: За последние сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 259 человек, 6 больных коронавирусной болезнью умерли, 126 пациентов выздоровели, еще у 477 человек подозревают коронавирус.

Украинская правда
Темы: Херсонская областькоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Херсонская область
Оккупанты ударили по Херсонщине: убили пенсионерку
Россияне выпустили 487 снарядов по Херсонщине, два человека погибли – ОВА
"Назарчик просто знает, что папа где-то есть, махает ручкой его фотографии". История командира роты, который погиб в 26 лет
Последние новости
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
Все новости...
Реклама: