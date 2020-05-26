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В Херсонской области коронавирусом болеют 26 человек

Вторник, 26 мая 2020, 01:35

На Херсонщине активными остаются 26 случаев коронавируса, выздоровели уже 149 больных, умерли 2 человека. 

Источник: председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook

Детали: В то же время 25 мая в области не обнаружили новых случаев заражения. В этот же день вылечили еще 3 человека.

"За последние сутки проведено 214 ПЦР-исследований на выявление коронавируса и ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано", – заявил председатель ОГА.

Что предшествовало: За последние сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 259 человек, 6 больных коронавирусной болезнью умерли, 126 пациентов выздоровели, еще у 477 человек подозревают коронавирус.

Украинская правда
Темы: Херсонская областькоронавирус


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