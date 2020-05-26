Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь – ООС

25 травня бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Ворог порушував "тишу" біля Пісків, Оріхового, Богданівки, Павлополя, Авдіївки та Березового.

Окрім того, поруч Мар’їнки у ранковий і вечірній час агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

У вечірній час обстріли активність російських найманців спостерігалася у районі Водяного.

За даними розвідки, україснські військові поранили чотирьох окупантів.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", – йдеться у повідомленні.