Российские оккупанты 16 раз открывали огонь – ООС
25 мая боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".
Детали: Враг нарушал "тишину" у Песков, Орехового, Богдановки, Павлополя, Авдеевки и Березового.
Кроме того, возе Марьинки в утреннее и вечернее время агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов.
В вечернее время обстрелы активность российских наемников наблюдалась в районе Водяного.
По данным разведки, украинские военные ранили четырех оккупантов.
"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет ", – говорится в сообщении.