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Российские оккупанты 16 раз открывали огонь – ООС

Вторник, 26 мая 2020, 07:09

25 мая боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Враг нарушал "тишину" у Песков, Орехового, Богдановки, Павлополя, Авдеевки и Березового.

Кроме того, возе Марьинки в утреннее и вечернее время агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов.

В вечернее время обстрелы активность российских наемников наблюдалась в районе Водяного.

По данным разведки, украинские военные ранили четырех оккупантов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет ", – говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс


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