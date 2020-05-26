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7 областей не дотягують до другого етапу пом’якшення карантину – Ляшко

Вівторок, 26 травня 2020, 11:21
7 областей не дотягують до другого етапу пом’якшення карантину – Ляшко

Донецька, Луганська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області, Закарпаття й Волинь не відповідають критеріям, необхідним для пом’якшення карантину.   

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 26 травня  

Пряма мова: "Сьогодні ми перерахували нові показники. По тестуваннях у нас не проходять Донецька область – у них 9 тестувань на 100 тисяч населення, Луганська область – у них також 9,03 на 100 тисяч населення, і Львівська область – у них майже 12, а саме 11,98 на 100 тисяч населення.

По показниках інцидентності, захворюваності за останні 7 днів, не відповідають показникам Волинська область, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області".

Деталі: Ляшко уточнив, що дані по Дніпропетровській області було переглянуто, бо зі статистики було виключено 2 дні по тестуваннях, в які перевірялася референс-лабораторія Дніпропетровського обласного лабораторного центру. Було встановлено порушення певних алгоритмів тестування у певні дні. Керівника лабораторного центру відсторонили.

Критерії для дозволу на пом’якшення в областях: інцидентність COVID-19 менше 12-ти нових випадків на 100 тисяч населення, завантаженість лікарень хворими з коронавірусом не більше 50%, ПЛР-тестування та ІФА-тестування на рівні не менше 12-ти на 100 тисяч населення.

Ляшко повідомив також, що до ІФА-тестування будуть підключати інші лабораторії, щоб не було черг.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусМОЗ
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