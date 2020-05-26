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7 областей не дотягивают до второго этапа смягчения карантина – Ляшко

Вторник, 26 мая 2020, 11:21
7 областей не дотягивают до второго этапа смягчения карантина – Ляшко

Донецкая, Луганская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области, Закарпатье и Волынь не соответствуют критериям, необходимым для смягчения карантина.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 26 мая

Прямая речь: "Сегодня мы пересчитали новые показатели. По тестированиям у нас не проходят Донецкая область – у них 9 тестирований на 100 тысяч населения, Луганская область – у них также 9,03 на 100 тысяч населения, и Львовская область – у них почти 12, а именно 11,98 на 100 тысяч населения.

По показателям инцидентности, заболеваемости за последние 7 дней, не соответствуют показателям Волынская область, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области".

Детали: Ляшко уточнил, что данные по Днепропетровской области были пересмотрены, потому что из статистики были исключено 2 дня по тестированиям, в которые проверялась референс-лаборатория Днепропетровского областного лабораторного центра. Было установлено нарушение определенных алгоритмов тестирования в определенные дни. Руководителя лабораторного центра отстранили.

Критерии для разрешения на смягчение в областях: инцидентность COVID-19 менее 12-ти новых случаев на 100 тысяч населения, загруженность больниц больными с коронавирусом не более 50%, ПЦР-тестирование и ИФА-тестирование на уровне не менее 12-ти на 100 тысяч населения.

Ляшко сообщил также, что к ИФА-тестированию будут подключать другие лаборатории, чтобы не было очередей.

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинкоронавирусМинздрав
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