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Порошенко потролив ДБР: замість допиту відкрив виставку картин, через які завели справу

Вівторок, 26 травня 2020, 14:15

П’ятий президент України Петро Порошенко не пішов на допит у Державне бюро розслідувань у справі про незаконне переміщення через кордон культурних цінностей, натомість відкрив виставку картин, які фігурують у вищевказаній справі.

Джерело: Порошенко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні у Музеї Івана Гончара відкривається виставка художніх робіт із колекції Петра і Марини Порошенків. Після завершення карантину десятки тисяч шанувальників мистецтва матимуть можливість ознайомитися із найкращими зразками світового мистецтва із нашої колекції, яку ми дбайливо збирали. Це було задовго до війни, ми хотіли повернути Україні й українському народу те, що українцям належить по праву.

 

Вдячний Марині за ідею та чудовому музею Гончара, який прийняв колекцію. Також вдячний тим, хто прискорив відкриття цієї виставки: фактичному керівникові ДБР адвокату Януковича пану Бабікову, куратору правоохоронних органів в Офісі президента адвокату Єфремова пану Смирнову, усій потужній команді Генеральної прокуратури України на чолі із Генеральним прокурором пані Венедіктовою. Особливі слова подяки Військовій прокуратурі, бо лише вони наважилися внести відверто брехливу інформацію до єдиного реєстру розслідувань, департаменту ДБР із розслідування злочинів серед військовослужбовців, які це підписали".

Деталі: На виставці представлені оригінали митних декларацій 43 картин, їх перелік і платіжні доручення на оплату, зроблені із особистого рахунку Порошенка після сплати усіх податків державі.

 

Що передувало: Державне бюро розслідувань терміново викликало п’ятого президента України Петра Порошенка 26 травня на допит у якості свідка.

Зазначалося, що Порошенка викликали на допит у рамках кримінального провадження № 42020000000000307. У провадженні розслідують обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.

Українська правда
Теми: ПорошенкоДБР


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