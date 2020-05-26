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Порошенко потроллил ГБР: вместо допроса открыл выставку картин, из-за которых завели дело

Вторник, 26 мая 2020, 14:15

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пошел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о незаконном перемещении через границу культурных ценностей, зато открыл выставку картин, которые фигурируют в вышеуказанном деле.

Источник: Порошенко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня в Музее Ивана Гончара открывается выставка художественных работ из коллекции Петра и Марины Порошенко. После завершения карантина десятки тысяч поклонников искусства смогут ознакомиться с лучшими образцами мирового искусства из нашей коллекции, которую мы бережно собирали. Это было задолго до войны, мы хотели вернуть Украине и украинскому народу то, что принадлежит им по праву.

 

Благодарен Марине за идею и замечательному музею Гончара, который принял коллекцию. Также благодарен тем, кто ускорил открытие этой выставки: фактическому руководителю ГБР адвокату Януковича господину Бабикову, куратору правоохранительных органов в Офисе президента адвокату Ефремова господину Смирнову, всей мощной команде Генеральной прокуратуры Украины во главе с Генеральным прокурором госпожой Венедиктовой. Особые слова благодарности Военной прокуратуре, потому что только они решились внести откровенно лживую информацию в единый реестр расследований, департаменту ГБР по расследованию преступлений среди военнослужащих, это подписавшему".

Детали: Отмечается, что на выставке представлены оригиналы таможенных деклараций 43 картин, их перечень и платежные поручения на оплату, сделанные с личного счета Порошенко после уплаты всех налогов государству.

Что предшествовало: Государственное бюро расследований срочно вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля.

Отмечалось, что Порошенко вызвали на допрос в рамках уголовного производства № 42020000000000307. В производстве расследуют обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБР


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