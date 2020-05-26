Путін визначив нову дату параду Перемоги в Росії
Вівторок, 26 травня 2020, 15:14
Президент Росії Володимир Путін оголосив, що парад на честь 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні відбудеться 24 червня.
Джерело: Російський "Інтерфакс"
Деталі: Путін також повідомив, що акція "Безсмертний полк" і Військово-морський парад пройдуть в Росії 26 липня.
Передісторія: Традиційно парад відбувався 9 травня. Проте цьогоріч через епідемію коронавірусу Путін переніс всі масові заходи святкування.
У Росії за останню добу зафіксовано рекордну кількість смертей від СOVID-19 – 174 випадки.