Путін визначив нову дату параду Перемоги в Росії

Президент Росії Володимир Путін оголосив, що парад на честь 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні відбудеться 24 червня.

Джерело: Російський "Інтерфакс"

Деталі: Путін також повідомив, що акція "Безсмертний полк" і Військово-морський парад пройдуть в Росії 26 липня.

Передісторія: Традиційно парад відбувався 9 травня. Проте цьогоріч через епідемію коронавірусу Путін переніс всі масові заходи святкування.

У Росії за останню добу зафіксовано рекордну кількість смертей від СOVID-19 – 174 випадки.