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Путін визначив нову дату параду Перемоги в Росії

Вівторок, 26 травня 2020, 15:14
Путін визначив нову дату параду Перемоги в Росії

Президент Росії Володимир Путін оголосив, що парад на честь 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні відбудеться 24 червня.

Джерело: Російський "Інтерфакс"

Деталі: Путін також повідомив, що акція "Безсмертний полк" і Військово-морський парад пройдуть в Росії 26 липня.

Передісторія: Традиційно парад відбувався 9 травня. Проте цьогоріч через епідемію коронавірусу Путін переніс всі масові заходи святкування.

У Росії за останню добу зафіксовано рекордну кількість смертей від СOVID-19 – 174 випадки.

"Українська правда" в Threads

Теми: Путіністорія
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