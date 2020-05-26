Путин определил новую дату парада Победы в России

Президент России Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне состоится 24 июня.

Источник: Российский "Интерфакс"

Детали: Путин также сообщил, что акция "Бессмертный полк" и Военно-морской парад пройдут в России 26 июля.

Предыстория: Традиционно парад проходил 9 мая. Однако в этом году из-за эпидемии коронавируса Путин перенес все массовые мероприятия.

В России за последние сутки зафиксировано рекордное количество смертей от СOVID-19 - 174 случая.