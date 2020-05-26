Укрзализныця открыла продажу билетов на первые 5 поездов

Укрзализныця открыла в онлайне продажа билетов на пять поездов.

Источник: Официальный сайт Укрзализныци

Детали: Речь идет о таких поезда Интерсити +:

№721/722 Киев-Харьков,

№726/725 Киев-Харьков,

№763/764 Киев-Одесса,

№711/712 Киев-Константиновка,

№740/739 Киев-Кривой Рог.

Продажа билетов открыта на половину мест в указанных поездах. В железнодорожных кассах их можно будет купить с 27 мая. Сами поезда начнут курсировать с 1 июня.

В Укразализныце указывают, что пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, а при проверке билетов будут измерять температуру тела.

До и после каждого рейса обещают санитарную обработку вагонов, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Также отмечается, что в настоящее время мобильное приложение не будет работать и поэтому следует пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов.

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