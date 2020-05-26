Укрзализныця открыла продажу билетов на первые 5 поездов
Укрзализныця открыла в онлайне продажа билетов на пять поездов.
Источник: Официальный сайт Укрзализныци
Детали: Речь идет о таких поезда Интерсити +:
- №721/722 Киев-Харьков,
- №726/725 Киев-Харьков,
- №763/764 Киев-Одесса,
- №711/712 Киев-Константиновка,
- №740/739 Киев-Кривой Рог.
Продажа билетов открыта на половину мест в указанных поездах. В железнодорожных кассах их можно будет купить с 27 мая. Сами поезда начнут курсировать с 1 июня.
В Укразализныце указывают, что пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, а при проверке билетов будут измерять температуру тела.
До и после каждого рейса обещают санитарную обработку вагонов, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Также отмечается, что в настоящее время мобильное приложение не будет работать и поэтому следует пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов.
Предыстория:
- С 1 июня планируется новый этап смягчения карантина - в частности, возобновление работы железной дороги и автобусного сообщения между городами, открытие автошкол, спортзалов и бассейнов.