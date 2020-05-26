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Укрзализныця открыла продажу билетов на первые 5 поездов

Вторник, 26 мая 2020, 20:45
Укрзализныця открыла продажу билетов на первые 5 поездов

Укрзализныця открыла в онлайне продажа билетов на пять поездов.

Источник: Официальный сайт Укрзализныци

Детали: Речь идет о таких поезда Интерсити +:

  • №721/722 Киев-Харьков,
  • №726/725 Киев-Харьков,
  • №763/764 Киев-Одесса,
  • №711/712 Киев-Константиновка,
  • №740/739 Киев-Кривой Рог.

Продажа билетов открыта на половину мест в указанных поездах. В железнодорожных кассах их можно будет купить с 27 мая. Сами поезда начнут курсировать с 1 июня.

В Укразализныце указывают, что пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, а при проверке билетов будут измерять температуру тела.

До и после каждого рейса обещают санитарную обработку вагонов, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Также отмечается, что в настоящее время мобильное приложение не будет работать и поэтому следует пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов.

Предыстория:

  • С 1 июня планируется новый этап смягчения карантина - в частности, возобновление работы железной дороги и автобусного сообщения между городами, открытие автошкол, спортзалов и бассейнов.

Украинская правда

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Темы: Укрзализныцятранспорткарантин
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