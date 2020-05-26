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Російські найманці вбили військовослужбовця ЗСУ

Вівторок, 26 травня 2020, 21:30

26 травня російсько-окупаційні війська обстріляли українських захисників на Донеччині, вбивши одного нашого захисника.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Ворог застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На жаль, один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення не сумісне з життям.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і запевняє, що такі дії не залишаться безкарними – за свої злочини ворог понесе заслужене покарання.

Українська правда
Теми: ООСДонбасбойові діїЗбройні сили


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