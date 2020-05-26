Російські найманці вбили військовослужбовця ЗСУ

26 травня російсько-окупаційні війська обстріляли українських захисників на Донеччині, вбивши одного нашого захисника.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Ворог застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На жаль, один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення не сумісне з життям.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і запевняє, що такі дії не залишаться безкарними – за свої злочини ворог понесе заслужене покарання.