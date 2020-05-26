Российские наемники убили военнослужащего ВСУ
Вторник, 26 мая 2020, 21:30
26 мая российско-оккупационные войска обстреляли украинских защитников в Донецкой области, убив одного нашего защитника.
Источник: штаб ООС
Детали: Враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.
Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и уверяет, что такие действия не останутся безнаказанными - за свои преступления враг понесет заслуженное наказание.
Украинская правда