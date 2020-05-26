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Российские наемники убили военнослужащего ВСУ

Вторник, 26 мая 2020, 21:30
Российские наемники убили военнослужащего ВСУ

26 мая российско-оккупационные войска обстреляли украинских защитников в Донецкой области, убив одного нашего защитника.

Источник: штаб ООС

Детали: Враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и уверяет, что такие действия не останутся безнаказанными - за свои преступления враг понесет заслуженное наказание.

Украинская правда

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Темы: ООСДонбассбоевые действияВооруженные силы
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