Российские наемники убили военнослужащего ВСУ

26 мая российско-оккупационные войска обстреляли украинских защитников в Донецкой области, убив одного нашего защитника.

Источник: штаб ООС

Детали: Враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и уверяет, что такие действия не останутся безнаказанными - за свои преступления враг понесет заслуженное наказание.