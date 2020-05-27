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У світі діагностовано 92 000 нових випадків COVID-19

Середа, 27 травня 2020, 04:50
У світі діагностовано 92 000 нових випадків COVID-19

26 травня у світі діагностували 92 060 зараження COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: у США за минулу добу діагностували 19 049 випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 15 691, в Росії 8915, Індії 5843, Перу 5772, Чилі 3964, Мексика 2485,  Великобританія 2004 та інші.

25 травня у світі діагностували 87 800 заражень COVID-19. Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.

Теми: коронавірус
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